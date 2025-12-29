В Швеции обнаружили неизвестную рукопись короля Карла XII с записями 1707–1717 годов
Рукопись содержит более 268 страниц с подробными схемами и рисунками, часть которых была написана до Полтавской битвы 1709 года.
В Швеции нашли ранее неизвестную рукопись короля Карла XII. Речь идет о полевой книге с записями 1707–1717 годов: ее нашли в библиотеке Гётеборгского университета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Göteborgs-Posten и Sweden Herald.
Рукопись нашла старший преподаватель славянских языков Гётеборгского университета Антоанета Гранбер - это произошло во время работы с фондами библиотеки. Эту книгу библиотеке передали еще в 1967 году, но до сих пор она не упоминалась в научной среде.
Полевая книга имеет кожаный переплет с позолоченной надписью на корешке и охватывает период с 1707 по 1717 год. В ней насчитывается более 268 страниц: часть разделов была написана до Полтавской битвы 1709 года.
В этой битве на стороне шведов участвовали украинские казаки под командованием Ивана Мазепы: они воевали с русской армией под командованием петра первого, на их стороне также воевала часть казаков во главе с Иваном Скоропадским. Битва завершилась победой русских и поражением Карла XII, а Украина на длительное время оказалась под московской оккупацией.
Найденная книга содержит подробные схемы и рисунки. В частности, это изображения фигур, тактических построений и расположения войск.
