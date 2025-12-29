$41.930.00
01:10 • 3344 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
22:38 • 10860 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
22:22 • 12240 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 13315 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 26509 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 38180 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 30072 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 37666 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 43167 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 51446 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
В Швеции обнаружили неизвестную рукопись короля Карла XII с записями 1707–1717 годов

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Рукопись содержит более 268 страниц с подробными схемами и рисунками, часть которых была написана до Полтавской битвы 1709 года.

В Швеции обнаружили неизвестную рукопись короля Карла XII с записями 1707–1717 годов
Фото: wiki/Карл XII

В Швеции нашли ранее неизвестную рукопись короля Карла XII. Речь идет о полевой книге с записями 1707–1717 годов: ее нашли в библиотеке Гётеборгского университета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Göteborgs-Posten и Sweden Herald.

Подробности

Рукопись нашла старший преподаватель славянских языков Гётеборгского университета Антоанета Гранбер - это произошло во время работы с фондами библиотеки. Эту книгу библиотеке передали еще в 1967 году, но до сих пор она не упоминалась в научной среде.

Полевая книга имеет кожаный переплет с позолоченной надписью на корешке и охватывает период с 1707 по 1717 год. В ней насчитывается более 268 страниц: часть разделов была написана до Полтавской битвы 1709 года.

В этой битве на стороне шведов участвовали украинские казаки под командованием Ивана Мазепы: они воевали с русской армией под командованием петра первого, на их стороне также воевала часть казаков во главе с Иваном Скоропадским. Битва завершилась победой русских и поражением Карла XII, а Украина на длительное время оказалась под московской оккупацией.

Найденная книга содержит подробные схемы и рисунки. В частности, это изображения фигур, тактических построений и расположения войск.

Напомним

Национальный музей истории Украины показал, как выглядит шляхетская парадная сабля конца XVII - первой половины XVIII веков. Она имеет изображение Архистратига Михаила и бюст польского короля Стефана Батория.

Также УНН сообщал, что в Киево-Печерской лавре открыли бюст украинского гетмана Ивана Мазепы.

Евгений Устименко

