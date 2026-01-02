$42.170.18
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
11:39 • 11193 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 18832 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 17230 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 55253 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 81792 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 61376 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 56211 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 185458 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 179784 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
До Держреєстру національного культурного надбання внесли 26 унікальних музейних предметів

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Міністерство культури внесло 26 унікальних музейних предметів до Державного реєстру національного культурного надбання 30 грудня 2025 року. Серед них - Напрестольне Євангеліє 1707 року та антропоморфна стела "Керносівський ідол" ІІ тисячоліття до нашої ери.

До Держреєстру національного культурного надбання внесли 26 унікальних музейних предметів
Фото: Міністерство культури України

Міністерство культури внесло до Державного реєстру національного культурного надбання 26 унікальних музейних предметів із державної частини Музейного фонду України. Про це повідомляє Міністерство культури України, передає УНН.

Деталі

Відповідний наказ Мінкультури №1123 було видано 30 грудня 2025 року за рекомендацією Експертно-фондової комісії. До Реєстру внесли музейні предмети з колекцій Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", а також музеїв Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей.

Серед найцінніших пам’яток - Напрестольне Євангеліє 1707 року, надруковане в лаврській друкарні за дорученням гетьмана Івана Мазепи, а також антропоморфна стела "Керносівський ідол" ІІ тисячоліття до нашої ери - унікальна пам’ятка доби бронзи з Північного Причорномор’я.

Нині Реєстр налічує 264 унікальні пам’ятки. Внесення до Реєстру підтверджує виняткову історичну, наукову та художню цінність предметів і гарантує їх особливу державну охорону

 - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Національний музей історії України отримав рідкісний меч часів Київської Русі, знайдений поблизу Радомишлю на Житомирщині, датований другою половиною 10 – початком 11 століття. У музей також передали дві сокири, а знайшли артефакти Віктор Мощенко та його донька Наталія.

