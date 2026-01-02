До Держреєстру національного культурного надбання внесли 26 унікальних музейних предметів

Фото: Міністерство культури України

Міністерство культури внесло до Державного реєстру національного культурного надбання 26 унікальних музейних предметів із державної частини Музейного фонду України. Про це повідомляє Міністерство культури України, передає УНН.

Деталі

Відповідний наказ Мінкультури №1123 було видано 30 грудня 2025 року за рекомендацією Експертно-фондової комісії. До Реєстру внесли музейні предмети з колекцій Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", а також музеїв Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей.

Серед найцінніших пам’яток - Напрестольне Євангеліє 1707 року, надруковане в лаврській друкарні за дорученням гетьмана Івана Мазепи, а також антропоморфна стела "Керносівський ідол" ІІ тисячоліття до нашої ери - унікальна пам’ятка доби бронзи з Північного Причорномор’я.

Нині Реєстр налічує 264 унікальні пам’ятки. Внесення до Реєстру підтверджує виняткову історичну, наукову та художню цінність предметів і гарантує їх особливу державну охорону - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Національний музей історії України отримав рідкісний меч часів Київської Русі, знайдений поблизу Радомишлю на Житомирщині, датований другою половиною 10 – початком 11 століття. У музей також передали дві сокири, а знайшли артефакти Віктор Мощенко та його донька Наталія.