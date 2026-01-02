$42.170.18
15:12 • 342 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
11:39 • 10884 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 18413 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 16997 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 55006 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 81614 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 61276 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 56129 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 185233 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 179613 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
В Госреестр национального культурного достояния внесли 26 уникальных музейных предметов

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Министерство культуры внесло 26 уникальных музейных предметов в Государственный реестр национального культурного достояния 30 декабря 2025 года. Среди них - Напрестольное Евангелие 1707 года и антропоморфная стела "Керносовский идол" II тысячелетия до нашей эры.

В Госреестр национального культурного достояния внесли 26 уникальных музейных предметов
Фото: Министерство культуры Украины

Министерство культуры внесло в Государственный реестр национального культурного достояния 26 уникальных музейных предметов из государственной части Музейного фонда Украины. Об этом сообщает Министерство культуры Украины, передает УНН.

Детали

Соответствующий приказ Минкультуры №1123 был издан 30 декабря 2025 года по рекомендации Экспертно-фондовой комиссии. В Реестр внесли музейные предметы из коллекций Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", а также музеев Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Среди ценнейших памятников - Напрестольное Евангелие 1707 года, напечатанное в лаврской типографии по поручению гетмана Ивана Мазепы, а также антропоморфная стела "Керносовский идол" II тысячелетия до нашей эры - уникальный памятник эпохи бронзы из Северного Причерноморья.

Сейчас Реестр насчитывает 264 уникальных памятника. Внесение в Реестр подтверждает исключительную историческую, научную и художественную ценность предметов и гарантирует их особую государственную охрану

 - говорится в сообщении.

Напомним

Национальный музей истории Украины получил редкий меч времен Киевской Руси, найденный вблизи Радомышля на Житомирщине, датированный второй половиной 10 – началом 11 века. В музей также передали два топора, а нашли артефакты Виктор Мощенко и его дочь Наталья.

Алла Киосак

Культура
Национальный музей истории Украины
Сумская область
Харьковская область
Днепропетровская область
Украина