В Госреестр национального культурного достояния внесли 26 уникальных музейных предметов
Киев • УНН
Министерство культуры внесло 26 уникальных музейных предметов в Государственный реестр национального культурного достояния 30 декабря 2025 года. Среди них - Напрестольное Евангелие 1707 года и антропоморфная стела "Керносовский идол" II тысячелетия до нашей эры.
Министерство культуры внесло в Государственный реестр национального культурного достояния 26 уникальных музейных предметов из государственной части Музейного фонда Украины. Об этом сообщает Министерство культуры Украины, передает УНН.
Детали
Соответствующий приказ Минкультуры №1123 был издан 30 декабря 2025 года по рекомендации Экспертно-фондовой комиссии. В Реестр внесли музейные предметы из коллекций Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", а также музеев Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.
Среди ценнейших памятников - Напрестольное Евангелие 1707 года, напечатанное в лаврской типографии по поручению гетмана Ивана Мазепы, а также антропоморфная стела "Керносовский идол" II тысячелетия до нашей эры - уникальный памятник эпохи бронзы из Северного Причерноморья.
Сейчас Реестр насчитывает 264 уникальных памятника. Внесение в Реестр подтверждает исключительную историческую, научную и художественную ценность предметов и гарантирует их особую государственную охрану
Напомним
Национальный музей истории Украины получил редкий меч времен Киевской Руси, найденный вблизи Радомышля на Житомирщине, датированный второй половиной 10 – началом 11 века. В музей также передали два топора, а нашли артефакты Виктор Мощенко и его дочь Наталья.