В Госреестр национального культурного достояния внесли 26 уникальных музейных предметов

Министерство культуры внесло в Государственный реестр национального культурного достояния 26 уникальных музейных предметов из государственной части Музейного фонда Украины. Об этом сообщает Министерство культуры Украины, передает УНН.

Детали

Соответствующий приказ Минкультуры №1123 был издан 30 декабря 2025 года по рекомендации Экспертно-фондовой комиссии. В Реестр внесли музейные предметы из коллекций Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", а также музеев Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Среди ценнейших памятников - Напрестольное Евангелие 1707 года, напечатанное в лаврской типографии по поручению гетмана Ивана Мазепы, а также антропоморфная стела "Керносовский идол" II тысячелетия до нашей эры - уникальный памятник эпохи бронзы из Северного Причерноморья.

Сейчас Реестр насчитывает 264 уникальных памятника. Внесение в Реестр подтверждает исключительную историческую, научную и художественную ценность предметов и гарантирует их особую государственную охрану - говорится в сообщении.

Напомним

Национальный музей истории Украины получил редкий меч времен Киевской Руси, найденный вблизи Радомышля на Житомирщине, датированный второй половиной 10 – началом 11 века. В музей также передали два топора, а нашли артефакты Виктор Мощенко и его дочь Наталья.