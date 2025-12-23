Брав участь у підкоренні древлян: рідкісний меч часів Київської Русі знайшли біля Радомишля на Житомирщині
Київ • УНН
Національний музей історії України отримав рідкісний меч часів Київської Русі, знайдений поблизу Радомишля на Житомирщині, датований другою половиною 10 – початком 11 століття. До музею також передали дві сокири, а знайшли артефакти Віктор Мощенко та його донька Наталя.
Деталі
Слов’янське плем’я древлян мешкало на Лівобережному Поліссі. Це була самостійна держава з розвинутою економікою, князівською владою та укріпленими містами, такими як Іскоростень (сучасний Коростень) Вручій (зараз - Овруч), Малин, Мическ та Микгород. Сьогодні Микгород називається Радомишлем, саме біля нього і трапилася ця знахідка
Мечами, схожими на той, що знайшли в Житомирській області, були озброєні варязькі дружини київських князів. Зокрема, війська князя Ігоря, батька Святослава Хороброго, збирали данину з деревлян. Сам Ігор був схоплений і страчений деревлянами: його розірвали на частини, прив’язав до дерев.
Його дружина Ольга, мати Святослава, помстилась за смерть чоловіка. У 946 році вона зажадала з кожного двору деревлян по три голуби і горобці. Воїни Ольги прив’язали до лап птахів запалені лучини і випустили їх назад. В результаті столиця держави деревлян - місто Іскоростень (тоді Коростень) - була спалена. Частина деревлян була знищена, частина потрапила у підпорядкування Київської держави.
На мечі збереглися бронзова бутероль зі срібною інкрустацією, а також руків’я та перехрестя з орнаментом. Попри пошкодження, меч і інші знайдені артефакти стануть частиною музею.
Віктор Мощенко та його донька Наталя, які знайшли меч, отримали подяку та подарунок – альбом з найкращими експонатами музею. Їм також провели індивідуальну екскурсію по всіх виставках.
