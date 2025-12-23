Брав участь у підкоренні древлян: рідкісний меч часів Київської Русі знайшли біля Радомишля на Житомирщині

Національний музей історії України отримав рідкісний меч часів Київської Русі, який випадково знайшли поблизу Радомишля на Житомирщині. Разом з мечем музею передали дві сокири: сам меч датується другою половиною 10 – початком 11 сторіччя. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу музею.

Слов’янське плем’я древлян мешкало на Лівобережному Поліссі. Це була самостійна держава з розвинутою економікою, князівською владою та укріпленими містами, такими як Іскоростень (сучасний Коростень) Вручій (зараз - Овруч), Малин, Мическ та Микгород. Сьогодні Микгород називається Радомишлем, саме біля нього і трапилася ця знахідка