Участвовал в покорении древлян: редкий меч времен Киевской Руси нашли возле Радомышля на Житомирщине

Национальный музей истории Украины получил редкий меч времен Киевской Руси, который случайно нашли вблизи Радомышля Житомирской области. Вместе с мечом музею передали два топора: сам меч датируется второй половиной 10 - началом 11 века. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу музея.

Славянское племя древлян обитало на Левобережном Полесье. Это было самостоятельное государство с развитой экономикой, княжеской властью и укрепленными городами, такими как Искоростень (современный Коростень) Вручий (сейчас - Овруч), Малин, Мическ и Микгород. Сегодня Микгород называется Радомышлем, именно возле него и произошла эта находка