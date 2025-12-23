Участвовал в покорении древлян: редкий меч времен Киевской Руси нашли возле Радомышля на Житомирщине
Киев • УНН
Национальный музей истории Украины получил редкий меч времен Киевской Руси, найденный вблизи Радомышля на Житомирщине, датированный второй половиной 10 – началом 11 века. В музей также передали два топора, а нашли артефакты Виктор Мощенко и его дочь Наталья.
Национальный музей истории Украины получил редкий меч времен Киевской Руси, который случайно нашли вблизи Радомышля Житомирской области. Вместе с мечом музею передали два топора: сам меч датируется второй половиной 10 - началом 11 века. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу музея.
Детали
Славянское племя древлян обитало на Левобережном Полесье. Это было самостоятельное государство с развитой экономикой, княжеской властью и укрепленными городами, такими как Искоростень (современный Коростень) Вручий (сейчас - Овруч), Малин, Мическ и Микгород. Сегодня Микгород называется Радомышлем, именно возле него и произошла эта находка
Мечами, похожими на тот, что нашли в Житомирской области, были вооружены варяжские дружины киевских князей. В частности, войска князя Игоря, отца Святослава Храброго, собирали дань с древлян. Сам Игорь был схвачен и казнен древлянами: его разорвали на части, привязав к деревьям.
Его жена Ольга, мать Святослава, отомстила за смерть мужа. В 946 году она потребовала с каждого двора древлян по три голубя и воробья. Воины Ольги привязали к лапам птиц зажженные лучины и выпустили их обратно. В результате столица государства древлян - город Искоростень (тогда Коростень) - была сожжена. Часть древлян была уничтожена, часть попала в подчинение Киевского государства.
На мече сохранились бронзовая бутероль с серебряной инкрустацией, а также рукоять и перекрестье с орнаментом. Несмотря на повреждения, меч и другие найденные артефакты станут частью музея.
Виктор Мощенко и его дочь Наталья, нашедшие меч, получили благодарность и подарок – альбом с лучшими экспонатами музея. Им также провели индивидуальную экскурсию по всем выставкам.
Напомним
Национальный музей истории Украины показал, как выглядит шляхетская парадная сабля конца XVII - первой половины XVIII веков. Она имеет изображение Архистратига Михаила и бюст польского короля Стефана Батория.
Также УНН сообщал, что в Киево-Печерской лавре открыли бюст украинского гетмана Ивана Мазепы.