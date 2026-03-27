Митники запобігли вивезенню за кордон 39 археологічних пам’яток VIII–XX століть
Київ • УНН
Київська митниця зупинила незаконне вивезення цінних предметів до США, Франції та Італії. Експерти ідентифікували автентичні прикраси та знаряддя.
Київські митники не допустили незаконного вивезення за кордон 39 предметів археології, які мають культурну цінність. Їх намагалися переслати у міжнародних поштових відправленнях до США, Франції та Італії. Про це повідомляє Державна митна служба, передає УНН.
Як зазначається, відправниками були мешканці Харківської, Івано-Франківської та Вінницької областей.
Через ознаки старовини митники направили предмети на експертизу до Національного музею історії України. Фахівці підтвердили, що йдеться про автентичні зразки різних історичних періодів — від VIII до XX століття, зокрема салтово-маяцької культури, а також Середньовіччя, ранньомодерної, модерної та новітньої доби на території України.
Серед вилучених предметів — два бронзові туалетні набори VIII–X століть, які належать до салтово-маяцької культури. Такі набори включають копоушку, пінцет і шпильку та використовувалися для особистого догляду.
Також виявлено 28 ґудзиків IX–XVIII століть, які виконували не лише функцію застібок, а й прикрас, особисту печатку XVIII століття з гравійованими ініціалами, три натільні хрестики латинського типу та п’ять бронзових перснів із вставками зі скла, що датуються XIX–XX століттями.
Усі вилучені предмети визнані культурними цінностями.
У митній службі нагадали, що археологічні предмети не можуть бути об’єктами приватного продажу чи колекціонування, а також не підлягають вивезенню за межі України без відповідного дозволу Міністерства культури.
Жодних дозвільних документів митникам надано не було. Наразі артефакти передано на склад митниці.
