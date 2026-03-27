Митники запобігли вивезенню за кордон 39 археологічних пам’яток VIII–XX століть

$43.880.0150.610.24
ukenru
Ексклюзив
13:21 • 8158 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
12:50 • 22045 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
11:09 • 18717 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
10:01 • 33048 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
27 березня, 08:55 • 20800 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталі
Ексклюзив
27 березня, 05:31 • 25779 перегляди
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати все
Ексклюзив
27 березня, 00:33 • 44998 перегляди
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспіль
26 березня, 18:28 • 48124 перегляди
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на Великдень
Ексклюзив
26 березня, 18:12 • 43954 перегляди
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Ексклюзив
26 березня, 17:53 • 36645 перегляди
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2м/с
44%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Кая Каллас
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Харківська область
Крим
Реклама
УНН Lite
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків15:21 • 1096 перегляди
Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України13:02 • 8374 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo11:30 • 15373 перегляди
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo26 березня, 15:55 • 28835 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 83531 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Шахед-136

Митники запобігли вивезенню за кордон 39 археологічних пам’яток VIII–XX століть

Київ • УНН

 • 1390 перегляди

Київська митниця зупинила незаконне вивезення цінних предметів до США, Франції та Італії. Експерти ідентифікували автентичні прикраси та знаряддя.

Київські митники не допустили незаконного вивезення за кордон 39 предметів археології, які мають культурну цінність. Їх намагалися переслати у міжнародних поштових відправленнях до США, Франції та Італії. Про це повідомляє Державна митна служба, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, відправниками були мешканці Харківської, Івано-Франківської та Вінницької областей.

Через ознаки старовини митники направили предмети на експертизу до Національного музею історії України. Фахівці підтвердили, що йдеться про автентичні зразки різних історичних періодів — від VIII до XX століття, зокрема салтово-маяцької культури, а також Середньовіччя, ранньомодерної, модерної та новітньої доби на території України.

Серед вилучених предметів — два бронзові туалетні набори VIII–X століть, які належать до салтово-маяцької культури. Такі набори включають копоушку, пінцет і шпильку та використовувалися для особистого догляду.

Також виявлено 28 ґудзиків IX–XVIII століть, які виконували не лише функцію застібок, а й прикрас, особисту печатку XVIII століття з гравійованими ініціалами, три натільні хрестики латинського типу та п’ять бронзових перснів із вставками зі скла, що датуються XIX–XX століттями.

Усі вилучені предмети визнані культурними цінностями.

У митній службі нагадали, що археологічні предмети не можуть бути об’єктами приватного продажу чи колекціонування, а також не підлягають вивезенню за межі України без відповідного дозволу Міністерства культури.

Жодних дозвільних документів митникам надано не було. Наразі артефакти передано на склад митниці.

Андрій Тимощенков

СуспільствоКримінал
Державний кордон України
Державна митна служба України
Національний музей історії України
Вінницька область
Івано-Франківська область
Харківська область
Франція
Італія
Сполучені Штати Америки
Україна