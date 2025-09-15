$41.310.00
uk
Ексклюзив
05:44 • 16284 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 16901 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 19014 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 26815 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 51085 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 69959 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 104379 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 86408 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 84598 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 47034 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
На Закарпатті "чорний археолог" розкопав та намагався продати унікальний скарб бронзових сокир-кельтів: він постане перед судом

Київ • УНН

 • 2240 перегляди

На Закарпатті судитимуть чоловіка, який незаконно розкопав археологічну пам’ятку та намагався продати унікальний скарб бронзових сокир-кельтів віком понад три тисячі років. Правоохоронці зупинили продаж артефактів культури Ґава-Голігради, які тепер передано до Національного музею історії України.

На Закарпатті "чорний археолог" розкопав та намагався продати унікальний скарб бронзових сокир-кельтів: він постане перед судом

На Закарпатті чоловіка судитимуть за те, що він незаконно розкопав археологічну пам’ятку і намагався продати унікальний скарб бронзових сокир-кельтів, яким понад три тисячі років. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пмише УНН.

Ужгородською окружною прокуратурою затверджено і скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного ужгородця, який проводив незаконні  археологічні розкопки, а потім спробував продати унікальну археологічну знахідку датовану орієнтовно XII–IX ст. до н.е. 

– йдеться в повідомленні прокуратури.

Замість того, щоб повідомити про знахідку фахівців, чоловік приховав її і спробував продати на інтернет-аукціоні.

Проте незаконний продаж зупинили: правоохоронці спрацювали разом із представниками Національного музею історії України, які виявили цінний лот під час моніторингу.

Археологи виявили 3300-річний свисток з кістки на місці давньоєгипетської столиці14.09.25, 17:48 • 5694 перегляди

Археологи підтвердили, що це унікальний скарб культури Ґава-Голігради – спільноти, яка жила на території Карпат та Подністров’я на межі бронзової та залізної доби. Особливу цінність додає те, що артефакти були знайдені саме в керамічній посудині.

Тепер усі предмети передали до Національного музею історії України, а самому "шукачеві скарбів" доведеться відповідати в суді. Йому інкримінують незаконні розкопки та привласнення культурних цінностей. Якщо провину доведуть, покарання може бути суворим.

Скронева підвіска і наконечник стріли: до України повернуто два цінні артефакти25.08.25, 17:23 • 4061 перегляд

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал та НП
Національний музей історії України
Генеральний прокурор (Україна)
Закарпатська область
Україна
Ужгород