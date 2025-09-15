На Закарпатті "чорний археолог" розкопав та намагався продати унікальний скарб бронзових сокир-кельтів: він постане перед судом
На Закарпатті судитимуть чоловіка, який незаконно розкопав археологічну пам’ятку та намагався продати унікальний скарб бронзових сокир-кельтів віком понад три тисячі років. Правоохоронці зупинили продаж артефактів культури Ґава-Голігради, які тепер передано до Національного музею історії України.
Ужгородською окружною прокуратурою затверджено і скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного ужгородця, який проводив незаконні археологічні розкопки, а потім спробував продати унікальну археологічну знахідку датовану орієнтовно XII–IX ст. до н.е.
Замість того, щоб повідомити про знахідку фахівців, чоловік приховав її і спробував продати на інтернет-аукціоні.
Проте незаконний продаж зупинили: правоохоронці спрацювали разом із представниками Національного музею історії України, які виявили цінний лот під час моніторингу.
Археологи підтвердили, що це унікальний скарб культури Ґава-Голігради – спільноти, яка жила на території Карпат та Подністров’я на межі бронзової та залізної доби. Особливу цінність додає те, що артефакти були знайдені саме в керамічній посудині.
Тепер усі предмети передали до Національного музею історії України, а самому "шукачеві скарбів" доведеться відповідати в суді. Йому інкримінують незаконні розкопки та привласнення культурних цінностей. Якщо провину доведуть, покарання може бути суворим.
