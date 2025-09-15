На Закарпатье "черный археолог" раскопал и пытался продать уникальный клад бронзовых топоров-кельтов: он предстанет перед судом

На Закарпатье мужчину будут судить за то, что он незаконно раскопал археологический памятник и пытался продать уникальный клад бронзовых топоров-кельтов, которым более трех тысяч лет. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Ужгородской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего ужгородца, который проводил незаконные археологические раскопки, а затем попытался продать уникальную археологическую находку, датированную ориентировочно XII–IX вв. до н.э. – говорится в сообщении прокуратуры.

Вместо того чтобы сообщить о находке специалистам, мужчина скрыл ее и попытался продать на интернет-аукционе.

Однако незаконную продажу остановили: правоохранители сработали вместе с представителями Национального музея истории Украины, которые обнаружили ценный лот во время мониторинга.

Археологи обнаружили 3300-летний свисток из кости на месте древнеегипетской столицы

Археологи подтвердили, что это уникальный клад культуры Гава-Голиграды – сообщества, которое жило на территории Карпат и Поднестровья на рубеже бронзового и железного веков. Особую ценность придает то, что артефакты были найдены именно в керамическом сосуде.

Теперь все предметы передали в Национальный музей истории Украины, а самому "искателю сокровищ" придется отвечать в суде. Ему инкриминируют незаконные раскопки и присвоение культурных ценностей. Если вина будет доказана, наказание может быть суровым.

Височная подвеска и наконечник стрелы: в Украину возвращены два ценных артефакта