Київські митники передали до музею стародавню трипільську вазу, яку намагалися вивезти за кордон

Київські митники передали до Національного музею історії України унікальну археологічну пам’ятку - стародавню трипільську вазу, яку намагалися вивезти з України до Швейцарії у міжнародному поштовому відправленні без дозвільних документів. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці, пише УНН.

Деталі

Як встановили експерти, такі вироби характерні для доби енеоліту. Морфологія посудини та особливості розпису дають підстави віднести її до середини V тисячоліття до нашої ери. Це один із тих артефактів, що дозволяє буквально доторкнутися до історії, якій понад шість тисяч років.

Поки ваза очікувала рішення суду та зберігалася в митниці, Київська митниця оцифрувала її для історії. Також під час візитів іноземних делегацій митники демонстрували артефакт як приклад нашого давнього минулого. Після завершення всіх процедур культурна цінність перейшла у власність держави й поповнила музейну колекцію.

Разом із трипільською вазою до Національного музею історії України передано й інші археологічні предмети. Серед них — автентичні зразки підгірцевської культури V–III століть до н.е., черняхівської культури III – початку V століття, а також артефакти, поширені на території Русі у X–XIII століттях. У свій час їх намагалися переслати до США.

Збереження таких предметів в Україні - це внесок у науку, культуру та пам’ять про наше минуле, яка має залишатися доступною для нинішніх і майбутніх поколінь. Для Київської митниці це приклад того, як рутинна робота допомагає зберігати пам’ятки національного значення - йдеться у повідомленні.

Передача культурних цінностей до державної частини музейного фонду України здійснюється за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури України.

Збережено для науки: митники передали до природничого музею зуб мамута, рідкісного птаха та скам’янілості