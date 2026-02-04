$43.190.22
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
Трамп про порушене "енергетичне перемир'я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росія
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
Київські митники передали до музею стародавню трипільську вазу, яку намагалися вивезти за кордон

Київ • УНН

До Національного музею історії України передали трипільську вазу, яку раніше намагалися нелегально вивезти до Швейцарії, фахівці датують її серединою V тисячоліття до н.е.

Київські митники передали до музею стародавню трипільську вазу, яку намагалися вивезти за кордон

Київські митники передали до Національного музею історії України унікальну археологічну пам’ятку - стародавню трипільську вазу, яку намагалися вивезти з України до Швейцарії у міжнародному поштовому відправленні без дозвільних документів. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці, пише УНН.

Деталі

Як встановили експерти, такі вироби характерні для доби енеоліту. Морфологія посудини та особливості розпису дають підстави віднести її до середини V тисячоліття до нашої ери. Це один із тих артефактів, що дозволяє буквально доторкнутися до історії, якій понад шість тисяч років.

Поки ваза очікувала рішення суду та зберігалася в митниці, Київська митниця оцифрувала її для історії. Також під час візитів іноземних делегацій митники демонстрували артефакт як приклад нашого давнього минулого. Після завершення всіх процедур культурна цінність перейшла у власність держави й поповнила музейну колекцію.

Разом із трипільською вазою до Національного музею історії України передано й інші археологічні предмети. Серед них — автентичні зразки підгірцевської культури V–III століть до н.е., черняхівської культури III – початку V століття, а також артефакти, поширені на території Русі у X–XIII століттях. У свій час їх намагалися переслати до США.

Збереження таких предметів в Україні - це внесок у науку, культуру та пам’ять про наше минуле, яка має залишатися доступною для нинішніх і майбутніх поколінь. Для Київської митниці це приклад того, як рутинна робота допомагає зберігати пам’ятки національного значення

- йдеться у повідомленні.

Передача культурних цінностей до державної частини музейного фонду України здійснюється за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури України.

Збережено для науки: митники передали до природничого музею зуб мамута, рідкісного птаха та скам’янілості27.01.26, 16:08 • 4419 переглядiв

Ольга Розгон

