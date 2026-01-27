Збережено для науки: митники передали до природничого музею зуб мамута, рідкісного птаха та скам’янілості

Київські митники передали Національному науково-природничому музею НАН України 62 предмети, що мають важливе наукове, музейне та освітнє значення. Усі вони раніше були вилучені під час митного контролю міжнародних поштових відправлень. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.

Деталі

Серед переданого — рідкісний палеонтологічний зразок: зуб мамута - тварини, характерної для пізнього плейстоцену на території України (130–13 тисяч років тому). Його намагалися відправити до Катару, задекларувавши як металевий виріб вартістю 50 доларів.

Музей також отримав 8 відбитків стародавніх ракоскорпіонів (фосилії) віком 417–443 мільйони років, які прямували поштою до Іспанії та Таїланду, а також 52 молюски (амоніти) юрського періоду, що намагалися переслати до Канади під виглядом декорацій для акваріума.

Передано і опудало рідкісного хижого птаха — блакитноногого змієїда, якого намагалися переслати до США. Цей вид охороняється Конвенцією CITES. Конвенцією передбачено, що для експорту будь-якої тварини чи рослини, живої або мертвої, та будь-якої легко впізнаваної частини чи похідного від неї, необхідно попередньо отримати дозвільні документи, що видаються адміністративними органами України з питання виконання вимог Конвенції.

Передача культурних, наукових і природничих цінностей до державної частини музейного, бібліотечного та архівного фондів здійснюється за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури, - додали митники.

З України намагалися вивезти скіфські наконечники та колекцію монет