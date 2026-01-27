Сохранено для науки: таможенники передали в природоведческий музей зуб мамонта, редкую птицу и окаменелости

Киевские таможенники передали Национальному научно-природоведческому музею НАН Украины 62 предмета, имеющих важное научное, музейное и образовательное значение. Все они ранее были изъяты во время таможенного контроля международных почтовых отправлений. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

Детали

Среди переданного — редкий палеонтологический образец: зуб мамонта — животного, характерного для позднего плейстоцена на территории Украины (130–13 тысяч лет назад). Его пытались отправить в Катар, задекларировав как металлическое изделие стоимостью 50 долларов.

Музей также получил 8 отпечатков древних ракоскорпионов (фоссилии) возрастом 417–443 миллиона лет, которые направлялись по почте в Испанию и Таиланд, а также 52 моллюска (аммониты) юрского периода, которые пытались переслать в Канаду под видом декораций для аквариума.

Передано и чучело редкой хищной птицы — голубоногого змееяда, которого пытались переслать в США. Этот вид охраняется Конвенцией CITES. Конвенцией предусмотрено, что для экспорта любого животного или растения, живого или мертвого, и любой легко узнаваемой части или производного от него, необходимо предварительно получить разрешительные документы, выдаваемые административными органами Украины по вопросу выполнения требований Конвенции.

Передача культурных, научных и природоведческих ценностей в государственную часть музейного, библиотечного и архивного фондов осуществляется по решению Экспертно-фондового совета при Министерстве культуры, - добавили таможенники.

Из Украины пытались вывезти скифские наконечники и коллекцию монет