14:04 • 308 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 10021 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 9140 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 7386 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 15876 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 21123 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 15673 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30 • 18182 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 32857 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 82202 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Сохранено для науки: таможенники передали в природоведческий музей зуб мамонта, редкую птицу и окаменелости

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Киевские таможенники передали Национальному научно-природоведческому музею НАН Украины 62 предмета, изъятые во время таможенного контроля. Среди них зуб мамонта, древние ракоскорпионы, моллюски юрского периода и чучело редкой птицы.

Сохранено для науки: таможенники передали в природоведческий музей зуб мамонта, редкую птицу и окаменелости

Киевские таможенники передали Национальному научно-природоведческому музею НАН Украины 62 предмета, имеющих важное научное, музейное и образовательное значение. Все они ранее были изъяты во время таможенного контроля международных почтовых отправлений. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

Детали

Среди переданного — редкий палеонтологический образец: зуб мамонта — животного, характерного для позднего плейстоцена на территории Украины (130–13 тысяч лет назад). Его пытались отправить в Катар, задекларировав как металлическое изделие стоимостью 50 долларов.

Музей также получил 8 отпечатков древних ракоскорпионов (фоссилии) возрастом 417–443 миллиона лет, которые направлялись по почте в Испанию и Таиланд, а также 52 моллюска (аммониты) юрского периода, которые пытались переслать в Канаду под видом декораций для аквариума.

Передано и чучело редкой хищной птицы — голубоногого змееяда, которого пытались переслать в США. Этот вид охраняется Конвенцией CITES. Конвенцией предусмотрено, что для экспорта любого животного или растения, живого или мертвого, и любой легко узнаваемой части или производного от него, необходимо предварительно получить разрешительные документы, выдаваемые административными органами Украины по вопросу выполнения требований Конвенции. 

Передача культурных, научных и природоведческих ценностей в государственную часть музейного, библиотечного и архивного фондов осуществляется по решению Экспертно-фондового совета при Министерстве культуры, - добавили таможенники.

Ольга Розгон

ОбществоКультура
Животные
Государственная таможенная служба Украины
Таиланд
Канада
Испания
Катар
Соединённые Штаты
Украина