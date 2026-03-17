ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.1м/с
52%
755мм
Из Украины хотели переслать по почте в США редкий прусский шлем

Киев • УНН

 • 2210 просмотра

Житель Ровенской области пытался отправить по почте уникальный прусский пикельхаубе без разрешения. Артефакт имеет историческую ценность и изъят таможней.

В Украине на таможне изъяли редкий прусский офицерский шлем 1915 года, который пытались отправить по почте в США, сообщили во вторник в Гостаможслужбе, пишет УНН.

Детали

Незаконное пересылание за границу в международном почтовом отправлении "редкого военного артефакта - оригинального защитного шлема 1915 года, принадлежавшего прусскому офицеру вооруженных сил Германской империи", предотвратили киевские таможенники. "Отправителем оказался житель Ровенской области, адресатом - получатель в США", - говорится в сообщении.

Учитывая очевидные признаки старины, таможенники направили предмет на экспертизу в Национальный музей истории Украины.

Эксперты музея установили, что это пикельхаубе (пикельхельм) - защитный шлем прусского офицера 1915 года, сообщили в таможенной службе. "Все металлические элементы изготовлены из сплава на основе меди и позолочены, что характерно для офицерского состава армии Германской империи", - отмечается в сообщении.

"На шлеме сохранен оригинальный латунный герб Королевства Пруссии с орлом под королевской короной. На его груди - буквы "FR" (Фридрих I), а на ленте на немецком языке выгравирован девиз: "С Богом за короля и отечество"", - рассказали в таможенной службе.

Отмечается, что внутри купол отделан кожей типа лайка с полковым штампом. "И штамп, и текст эксперты признали оригинальными. По их выводам, шлем, вероятно, принадлежал врачу-ветеринару егерского полка Вооруженных сил Германской империи", - сообщили в таможенной службе.

"По заключению специалистов, мемориальные прусские офицерские шлемы пикельхаубе на антикварных рынках Европы, Украины и рф практически не встречаются, а подобные образцы являются редкими. Предмет имеет культурную и историческую ценность", - отмечается в сообщении.

Согласно законодательству Украины, для вывоза культурных и исторических ценностей за границу необходимо соответствующее свидетельство Министерства культуры. Никаких разрешительных документов таможенникам предоставлено не было.

Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил по ч.2 ст.473 Таможенного кодекса Украины. Шлем изъят до решения суда.

Юлия Шрамко

ОбществоКультураКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Государственная таможенная служба Украины
Национальный музей истории Украины
Ровненская область
Соединённые Штаты
Украина
Киев