Из Украины хотели переслать по почте в США редкий прусский шлем
Киев • УНН
Житель Ровенской области пытался отправить по почте уникальный прусский пикельхаубе без разрешения. Артефакт имеет историческую ценность и изъят таможней.
В Украине на таможне изъяли редкий прусский офицерский шлем 1915 года, который пытались отправить по почте в США, сообщили во вторник в Гостаможслужбе, пишет УНН.
Детали
Незаконное пересылание за границу в международном почтовом отправлении "редкого военного артефакта - оригинального защитного шлема 1915 года, принадлежавшего прусскому офицеру вооруженных сил Германской империи", предотвратили киевские таможенники. "Отправителем оказался житель Ровенской области, адресатом - получатель в США", - говорится в сообщении.
Учитывая очевидные признаки старины, таможенники направили предмет на экспертизу в Национальный музей истории Украины.
Эксперты музея установили, что это пикельхаубе (пикельхельм) - защитный шлем прусского офицера 1915 года, сообщили в таможенной службе. "Все металлические элементы изготовлены из сплава на основе меди и позолочены, что характерно для офицерского состава армии Германской империи", - отмечается в сообщении.
"На шлеме сохранен оригинальный латунный герб Королевства Пруссии с орлом под королевской короной. На его груди - буквы "FR" (Фридрих I), а на ленте на немецком языке выгравирован девиз: "С Богом за короля и отечество"", - рассказали в таможенной службе.
Отмечается, что внутри купол отделан кожей типа лайка с полковым штампом. "И штамп, и текст эксперты признали оригинальными. По их выводам, шлем, вероятно, принадлежал врачу-ветеринару егерского полка Вооруженных сил Германской империи", - сообщили в таможенной службе.
"По заключению специалистов, мемориальные прусские офицерские шлемы пикельхаубе на антикварных рынках Европы, Украины и рф практически не встречаются, а подобные образцы являются редкими. Предмет имеет культурную и историческую ценность", - отмечается в сообщении.
Согласно законодательству Украины, для вывоза культурных и исторических ценностей за границу необходимо соответствующее свидетельство Министерства культуры. Никаких разрешительных документов таможенникам предоставлено не было.
Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил по ч.2 ст.473 Таможенного кодекса Украины. Шлем изъят до решения суда.
