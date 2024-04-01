Таможенники изъяли аниме-фигурки на 700 тысяч гривен, которые хотели ввезти из Китая по почте

Во время проверки пяти международных почтовых отправлений таможенники обнаружили 4270 незадекларированных фигурок в стилистике аниме. Об этом сообщила Киевская таможня, пишет УНН.

Детали

Попытка отправить международным почтовым отправлением фигурки героев аниме на сумму почти 700 тыс. грн оказалась неудачной из-за недекларирования товаров. Киевские таможенники обнаружили 4270 незадекларированных фигурок в стилистике аниме во время проверки пяти международных почтовых отправлений. Посылки, заполненные разнообразными фигурками, были направлены из Китая в адрес одного получателя из Ровенской области.

Отправитель объявил, что содержимое каждой посылки состоит из "100 брелоков" с символической стоимостью в 50 долларов США, и всего таких почтовых отправлений было пять. Однако таможенники обнаружили, что общая стоимость этих фигурок в стиле персонажей аниме, которые являются предметом коллекционирования для фанатов по всему миру, составляет почти 700 тысяч гривен.

Поскольку фактическое количество и стоимость товара не соответствует задекларированным данным, Киевской таможней составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ч.2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины, которая влечет за собой наложение штрафа в размере 30 процентов стоимости этих товаров. Фигурки аниме временно изъяты в качестве доказательств по делу о нарушении таможенных правил - сообщила Киевская таможня.

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