В Китай пытались вывезти редкую коллекцию украинских журналов о фотографии 1940-х годов - таможенники

Таможенники остановили вывоз за границу коллекции печатных изданий сороковых годов ХХ века. Об этом УНН пишет со ссылкой на Киевскую таможню.

Детали

Сообщается, что киевские таможенники остановили международное почтовое отправление, которое направлялось из Винницкой области в Китай, с коллекцией журналов "Советское фото" и справочников фотографа, напечатанные в 1929-1941 годах.

Для определения принадлежности изданий к культурным ценностям, они были направлены на экспертизу в Национальный музей истории Украины.

По заключению экспертов, журналы имеют не только культурную, но и историческую, художественную и научную ценность. При этом сборник материалов, предоставленных к экспертизе, имеет признаки коллекции. В нее вошли подшивка журналов "Советское фото" 1938-1941 годов, отдельно - 21 журнал "Советское фото" этого же периода и два календаря-справочника фотографа 1929-1931 годов.

Как отметили специалисты музея, эти календари-справочники - одни из первых специализированных советских изданий, посвященных различным аспектам фотографического дела. Издание же "Советское фото" можно считать уникальным свидетельством как общей советской, так и украинской советской истории.

Информация, содержащаяся на страницах издания, является ценной для исследователей истории фотоискусства, развития приемов и средств фоторепортажа - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть текстового материала и фотоиллюстрации в журналах отражали идеологические принципы советского тоталитарного государства, в то же время, издание является ценным историческим источником для исследователей советской повседневности и особенностей советской тоталитарной пропаганды.

Учитывая все эти аргументы и значительную заинтересованность изданием среди коллекционеров, специалисты констатируют его историческую, художественную, научную и культурную ценность.

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Кроме прочего, на многих экземплярах журнала сохранились оттиски штампов, свидетельствующие об их принадлежности к Государственной публичной библиотеке УССР (современная Национальная библиотека Украины им. В.Вернадского). Сохранившиеся штампы и инвентарные номера не содержат пометок о погашении, то есть вероятно они не были изъяты из учетной документации библиотеки. А один из экземпляров имеет штамп, который может свидетельствовать о его принадлежности академику Олегу Богомольцу, что придает этому экземпляру мемориальное значение.

Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство. Такого разрешительного документа таможенникам предоставлено не было. Поэтому культурные ценности были изъяты, а в отношении гражданина, который отправлял их за границу, составлен протокол о нарушении таможенных правил, и в дальнейшем материалы дела будут направлены в суд.

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