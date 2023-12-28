В Киеве разоблачили псевдоработника ГФС, который на $100 тысяч обещал контрабандисту вернуть конфискованный на таможне товар

Мужчина выдавая себя за чиновника ГФС, пообещал бизнесмену решать вопрос о возвращении арестованной на Одесской таможне партии сигарет. Свои услуги он оценил в 100 тысяч долларов. Однако, сделка не удалась. Псевдоправоохранителя разоблачили, а за совершение мошеннических действий объявили подозрение. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные нацполиции Киева.

Мужчина обещал бизнесмену решить вопрос о возвращении арестованной на Одесской таможне партии сигарет. Свои услуги оценил в 100 тысяч долларов, а чтобы убедить потерпевшего в своих возможностях, выдавал себя за влиятельного чиновника Государственной фискальной службы. Сейчас за совершение мошеннических действий ему сообщено о подозрении. - рассказали в нацполиции Киева.

Детали

Следователи столичного главка полиции совместно с с прокурорами разоблачили мужчину, который выдавал себя за работника ГФС. По подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 - законченное покушение на мошенничество совершенное в особо крупных размерах Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Согласно данным досудебного расследования расследования фигурант в сговоре с сообщниками в июле 2020 года, дело которых сейчас слушается в Печерском районном суде, обещали бизнесмену помочь вернуть арестованный на Одесской таможне груз контрабандных сигарет.

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По данным следователей, фигурант убеждал "клиента" что он может договориться о необходимом положительном решении в суде и якобы имеет контакты с руководством Государственной фискальной и Государственной налоговой службы и может организовать беспрепятственное возвращение груза сигарет. Свои услуги он оценил в 100 тысяч долларов США. Однако фактически отношения к ГФС злоумышленник не имел имел и повлиять на ситуацию никак не мог.