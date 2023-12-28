В Киеве разоблачили псевдоработника ГФС, который на $100 тысяч обещал контрабандисту вернуть конфискованный на таможне товар
Киев • УНН
Мошенник, выдававший себя за сотрудника Государственной фискальной службы, требовал $100 000 за возврат конфискованных на Одесской таможне сигарет, но был пойман киевской полицией.
Мужчина выдавая себя за чиновника ГФС, пообещал бизнесмену решать вопрос о возвращении арестованной на Одесской таможне партии сигарет. Свои услуги он оценил в 100 тысяч долларов. Однако, сделка не удалась. Псевдоправоохранителя разоблачили, а за совершение мошеннических действий объявили подозрение. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные нацполиции Киева.
Мужчина обещал бизнесмену решить вопрос о возвращении арестованной на Одесской таможне партии сигарет. Свои услуги оценил в 100 тысяч долларов, а чтобы убедить потерпевшего в своих возможностях, выдавал себя за влиятельного чиновника Государственной фискальной службы. Сейчас за совершение мошеннических действий ему сообщено о подозрении.
Детали
Следователи столичного главка полиции совместно с с прокурорами разоблачили мужчину, который выдавал себя за работника ГФС. По подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 - законченное покушение на мошенничество совершенное в особо крупных размерах Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Согласно данным досудебного расследования расследования фигурант в сговоре с сообщниками в июле 2020 года, дело которых сейчас слушается в Печерском районном суде, обещали бизнесмену помочь вернуть арестованный на Одесской таможне груз контрабандных сигарет.
МВД предупреждает о новой схеме мошенников: злоумышленники создают фейковые боты "Киевстара"13 декабрь 2023, 13:19 • 28021 просмотр
По данным следователей, фигурант убеждал "клиента" что он может договориться о необходимом положительном решении в суде и якобы имеет контакты с руководством Государственной фискальной и Государственной налоговой службы и может организовать беспрепятственное возвращение груза сигарет. Свои услуги он оценил в 100 тысяч долларов США. Однако фактически отношения к ГФС злоумышленник не имел имел и повлиять на ситуацию никак не мог.
В Киеве разоблачили псевдоработника ГФС, который на $100 тысяч обещал контрабандисту вернуть конфискованный на таможне товар
Мошенник, выдававший себя за сотрудника Государственной фискальной службы, требовал $100 000 за возврат конфискованных на Одесской таможне сигарет, но был пойман киевской полицией.
Россияне на Луганщине будут брать на "воинский учет" 16-летних юношей
Российские оккупанты призывают 16-летних луганчан на срочную военную службу, чтобы успеть до президентских выборов в России.
Сумщина: россияне атаковали восемь общин выпустив почти три сотни снарядов и травмировали женщину
Российские войска атаковали Сумскую область, осуществив 30 обстрелов и 296 взрывов, ранив одного местного жителя.
Германия уверена, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Германия оптимистично настроена относительно того, что ЕС предоставит Украине пакет помощи в размере 50 миллиардов евро, несмотря на сопротивление Венгрии.
Враг атаковал Одесскую область трижды за неделю - Кипер о ситуации в регионе
Одесская область была атакована трижды за неделю, и власти усиливают противовоздушную оборону в ответ на постоянную угрозу.
Шмыгаль созывает экстренное совещание из-за "неопределенности" бюджета - Bloomberg
Премьер-министр Украины добивается созыва экстренной встречи с донорами из-за неопределенности с бюджетом на 2024 год.
Генштаб: украинские защитники отбили 42 атаки врага
В 42 боевых столкновениях украинские военные отбили многочисленные атаки противника, есть жертвы среди мирного населения и повреждения инфраструктуры.
У Саши из клипа Imagine Dragons снова есть дом на Николаевщине
Александр Згурский, показанный в видео Imagine Dragons, восстановил свой разрушенный дом в Украине благодаря донору UNITED 24.
Военные ВСУ отбили утраченную позицию на Авдеевском направлении
Украинские войска восстановили ключевую позицию под Авдеевкой, без потерь, уничтожив двух и взяв в плен четырех вражеских боевиков.
МВД провели всеукраинские учения на случай чрезвычайных ситуаций
Министерство внутренних дел Украины провело обучение с целью улучшения координации реагирования на чрезвычайные ситуации между различными ведомствами, что подтвердило их эффективность.