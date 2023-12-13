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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МВД предупреждает о новой схеме мошенников: злоумышленники создают фейковые боты "Киевстара"

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 13:19  •  19563 просмотра

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Злоумышленники используют фейковые боты, которые выдают себя за "Киевстар", чтобы распространять фишинговые ссылки с обещаниями компенсации. Министерство внутренних дел предостерегает от перехода по этим ссылкам и предоставления персональных данных.

Мошенники создают фейковые боты в мессенджерах от якобы оператора связи "Киевстар" и распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает УНН.  

Детали 

Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые боты оператора связи Kyivstar. Мошенники распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках восстановления работы сервисов оператора

- резюмировали в ведомстве.

Мошенники предлагают перейти по ссылке и зарегистрироваться, чтобы получить деньги. Таким образом они получают доступ к страницам в соцсетях, онлайн-банкингу.

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Правоохранители призвали украинцев доверять только проверенной информации на официальных страницах компании. Также украинцев просят не переходить по сомнительным ссылкам, не делитесь номерами телефонов и личными данными.

Дополнение

Мобильная сеть "Киевстар" подверглась кибератаке, что привело к перебоям в работе. Чтобы предотвратить перегрузку других сетей, национальный роуминг для абонентов "Киевстар" временно заблокирован.

Напомним

12 декабря в "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.

Сегодня мобильный оператор "Киевстар" планирует восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета.

Специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации расследуют инцидент с хакерской атакой на сеть мобильного оператора "Киевстар".

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
МВС попереджає про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти "Київстару"
The Ministry of Internal Affairs warns of a new fraud scheme: attackers create fake Kyivstar bots
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Злоумышленники используют фейковые боты, которые выдают себя за "Киевстар", чтобы распространять фишинговые ссылки с обещаниями компенсации. Министерство внутренних дел предостерегает от перехода по этим ссылкам и предоставления персональных данных.

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