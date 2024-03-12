За январь-февраль 2024 года в Украине выявлено таможенных нарушений на сумму 4,2 млрд грн

В Украине за январь-февраль 2024 года выявлены нарушения таможенных правил на общую сумму 4,2 млрд грн. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

Детали

В течение первого двухмесячного периода 2024 года Государственная таможенная служба Украины раскрыла 1511 случаев нарушений таможенных правил на сумму, которая почти в 10 раз превышает аналогичный период прошлого года, 4,2 млрд грн.

В результате 445 дел, в которых фиксировались нарушения, временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 64 млн гривен, включая промышленные товары на 35 млн грн, продовольственные товары на более 19 млн грн и транспортные средства на 9 млн грн.

Добавим

В 621 случае нарушений таможенных прав уже применены административные штрафы на 12 млн грн, а штрафы уже взысканы на сумму 14 млн грн.

Кроме того, таможни передали в суд 735 дел на нарушение таможенных прав на сумму 367 млн грн.

После рассмотрения судом 950 случаев привели к взысканиям на 243 млн грн, включая конфискацию на 119 млн грн и штрафы на 124 млн грн.

За первый месяц года Гостаможслужба выявила 730 нарушений таможенных правил