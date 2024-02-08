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За первый месяц года Гостаможслужба выявила 730 нарушений таможенных правил

За первый месяц года Гостаможслужба выявила 730 нарушений таможенных правил

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 14:40  •  8717 просмотра

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В течение января 2024 года выявлено 730 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму более 2,1 млрд грн

За январь этого года таможенники обнаружили нарушений таможенных правил на более 2,1 млрд грн. Об этом сообщила Гостаможслужба, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в течение января 2024 года выявлено 730 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму более 2,1 млрд грн. При этом отмечается, что стоимостный показатель увеличился почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Предметов правонарушений изъято на сумму почти 9 млн грн. В частности, промышленных товаров изъято на 3 млн грн. Продовольственных товаров изъято на 3 млн грн, а транспортных средств на 3 млн грн.

Уточняется, что непосредственно таможнями рассмотрено 253 дела о нарушении таможенных правил, применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 3 млн грн, взыскано штрафов на сумму 6 млн грн. А на рассмотрение в суд таможнями передано 396 дел о нарушении таможенных правил на сумму 200 млн грн.

По результатам рассмотрения дел о нарушении таможенных правил судом принято 420 решений о наложении взысканий в виде штрафа и конфискации на общую сумму 93 млн грн, из них конфискация - 47,5 млн грн, а штрафы - 45,3 млн грн

- отмечает Гостаможслужба.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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