На границе с Польшей таможенники задержали азербайджанца с контрабандной косметикой на 800 тыс. грн

В среду, 7 февраля, около 8:00 в пункт пропуска Рава-Русская - Гребенное из Польши прибыл автомобиль Alfa Romeo. При осмотре автомобиля таможенники обнаружили незадекларированную косметику на 800 тыс. гривен. Об этом сообщила Львовская таможня, передает УНН.

Детали

Для прохождения таможенного контроля водитель - 35-летний гражданин Азербайджана выбрал полосу движения "зеленый коридор".

Этим он засвидетельствовал, что не перемещает товары, подлежащие обязательному декларированию и налогообложению.

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Во время осмотра транспортного средства работники таможни обнаружили 369 единиц косметических препаратов "Infini", производства Южной Кореи.

По данному факту составили админпротокол за недекларирование товаров. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30 процентов стоимости этих товаров.