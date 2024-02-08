На границе с Польшей таможенники задержали азербайджанца с контрабандной косметикой на 800 тыс. грн
Таможенники в пункте пропуска Рава-Русская-Гребенне задержали азербайджанца, который перевозил из Южной Кореи 369 единиц косметики Infini стоимостью 800 тысяч гривен.
Итальянская компания Beretta до сих пор поставляет оружие в РФ несмотря на санкции - IrpiMedia и The Insider
Итальянская компания продолжает поставлять оружие в Россию через сторонних посредников, несмотря на санкции.
В Одесской области - серия взрывов, работает ПВО
Системы противовоздушной обороны в Одесской области открыли огонь по целям, поскольку сообщалось о взрывах, а жителей призвали оставаться в укрытии из-за активности беспилотников.
В Азербайджане переизбран президент Ильхам Алиев
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на повторных выборах в Азербайджане, набрав 92,1% голосов, согласно предварительным результатам ЦИК страны.
ЕС не будет вводить санкции против Такера Карлсона за интервью с Путиным
ЕС не будет вводить санкции против Такера Карлсона за интервью с Путиным, поскольку депутат Европарламента не имеет полномочий вводить санкции, зато около 250 российских лиц и компаний вскоре будут подвергнуты санкциям за войну в Украине.
Специалисты исследуют обломки ракет, которые рф применила в атаке на Украину - Игнат
Эксперты изучают обломки ракет, чтобы определить типы ракет, которые россия использовала во время атак на Украину.
Львовянин пытался нелегально ввезти в Украину 158 айфонов, спрятав их в обшивке авто
Львовянин пытался ввезти в Украину 158 iPhone стоимостью 8 миллионов гривен, спрятав их в конструктивных полостях своего автомобиля.
Украинская ассоциация футбола просит УЕФА не допустить возвращения российских команд в международный футбол
Президент УАФ Андрей Шевченко обсудил с главой УЕФА недопущение возвращения российских футбольных команд к международным соревнованиям после личной встречи.
Интим за 20 тысяч: в Донецкой области будут судить сутенеров, которые организовали притон
Трое жителей Днепра и Днепропетровской области обвиняются в организации борделя в Покровске и Мирнограде Донецкой области, в который привлекли восемь женщин в возрасте от 14 до 40 лет для оказания интимных услуг за вознаграждение от 12 000 до 20 000 гривен.
Вечером на Днепропетровщине уничтожили беспилотник оккупантов
Украинские военные сбили российский беспилотник над Криворожским районом Днепропетровской области вечером 7 февраля.