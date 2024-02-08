На кордоні з Польщею митники затримали азербайджанця з контрабандною косметикою на 800 тис. грн

У середу, 7 лютого, близько 8:00 в пункт пропуску Рава-Руська - Гребенне із Польщі прибув автомобіль Alfa Romeo. Під час огляду автомобіля митники виявили незадекларовану косметику на 800 тис. гривень. Про це повідомила Львівська митниця, передає УНН.

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Для проходження митного контролю водій – 35-річний громадянин Азербайджану обрав смугу руху "зелений коридор".

Цим він засвідчив, що не переміщує товари, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

На Закарпатті викрито митників, які систематично вимагали хабарі від перевізників

Під час огляду транспортного засобу працівники митниці виявили 369 одиниць косметичних препаратів "Infini", виробництва Південної Кореї.

За цим фактом склали адмінпротокол за недекларування товарів. Санкція статті передбачає штраф в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів.