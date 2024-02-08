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На кордоні з Польщею митники затримали азербайджанця з контрабандною косметикою на 800 тис. грн

На кордоні з Польщею митники затримали азербайджанця з контрабандною косметикою на 800 тис. грн

Київ • УНН

 • 27850 перегляди

Митники у пункті пропуску Рава-Руська-Гребенне затримали азербайджанця, який перевозив з Південної Кореї 369 одиниць косметики Infini вартістю 800 тисяч гривень.

У середу, 7 лютого, близько 8:00 в пункт пропуску Рава-Руська - Гребенне із Польщі прибув автомобіль Alfa Romeo. Під час огляду автомобіля митники виявили незадекларовану косметику на 800 тис. гривень. Про це повідомила Львівська митниця, передає УНН.

Деталі

Для проходження митного контролю водій – 35-річний громадянин Азербайджану обрав смугу руху "зелений коридор".

Цим він засвідчив, що не переміщує товари, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

На Закарпатті викрито митників, які систематично вимагали хабарі від перевізників22.01.24, 14:56 • 22421 перегляд

Під час огляду транспортного засобу працівники митниці виявили 369 одиниць косметичних препаратів "Infini", виробництва Південної Кореї.

За цим фактом склали адмінпротокол за недекларування товарів. Санкція статті передбачає штраф в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів.

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