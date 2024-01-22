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На Закарпатті викрито митників, які систематично вимагали хабарі від перевізників

На Закарпатті викрито митників, які систематично вимагали хабарі від перевізників

Київ • УНН

 • 22421 перегляди

Українська влада заарештувала п'ятьох митників, звинувачених у хабарництві на митному посту "Тиса". Обвинувачені вимагали до 1,5 тис. євро від водіїв автобусів за безперешкодне проходження митного контролю, і їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі, якщо їх визнають винними.

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора затримали п’ятьох митників, які займалися систематичними "поборами" з перевізників на митному посту "Тиса" Закарпатської митниці, передає УНН.

У результаті комплексних заходів "на гарячому" затримано 5-х посадовців пункту пропуску "Чоп-Захонь", які фактично сформували злочинну групу та обклали "даниною" водіїв міжнародних перевезень.

- ідеться у повідомленні. 

Деталі

Зазначається, що з кожного автобуса фігуранти вимагали до 1,5 тис. євро, обіцяючи перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення іноземних товарів, які завозили в Україну.

За одну зміну посадовці "пропускали" через схему до 50 автобусів, а у разі відмови сплачувати хабар, посадовці, згідно з інформацією слідства, погрожували затримкою формальних процедур та арештом вантажу з подальшою його конфіскацією.

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Декілька фактів вимагання грошей з перевізників було поетапно задокументовано співробітниками СБУ. Також було проведено обшуки на території митного посту і за адресами проживання, в результаті чого виявлено великі суми готівки та документи, які свідчать про незаконну діяльність фігурантів.

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На підставі зібраних доказів п’ятьом затриманим митникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою вчинене організованою групою), ще двом фігурантам – за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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Нагадаємо

Директор одного із приватних підприємств Одеси вимагав хабар у тисячу доларів від військовослужбовця ЗСУ. За ці гроші обіцяв посприяти в оформленні документів про інвалідність його онкохворій матері.

Також УНН повідомляв, що Служба безпеки України затримала в Одеській, Дніпропетровській, Київській та Черкаській областях ще чотирьох проросійських пропагандистів, у тому числі блогера, який вихваляв авіаудар росії по Харкову.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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