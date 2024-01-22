Згорів родинний будинок бізнесмена Мазепи: в поліції назвали попередню причину
Київ • УНН
У будинку бізнесмена Ігоря Мазепи, підозрюваного у справі про відчуження землі Київської ГЕС, сталася пожежа.
В Чернігівській області сталась пожежа в родинному будинку бізнесмена Ігоря Мазепи, який є підозрюваним у справі щодо організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Чернігівської області.
Сьогодні близько 3:20 ночі до поліції надійшла інформація від рятувальників ДСНС про пожежу в житловому будинку в одному з сіл Городнянської громади Чернігівського району. Внаслідок пожежі постраждалих немає
Повідомляється, що за попередніми висновками ДСНС, ймовірною причиною пожежі став недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки)", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, поліція повідомляє, що триває досудове розслідування. Для встановлення обставин і причин пожежі будуть призначені необхідні експертизи.
Раніше ЗМІ повідомляли, що 22 січня згорів заміський будинок Ігоря Мазепи. Це сталося в селі Картовецьке Чернігівської області.
Директорка з комунікацій компанії Concorde Capital Анна Константинова підтвердила журналісту УНН що йдеться про родинний будинок Мазепи.
"Це будинок родини Мазепи. Він фактично числиться на його матері. Він відпочивав там разом зі своїми рідними та друзями", - розповіла Константинова.
Доповнення
Столичний суд відправив бізнесмена Ігоря Мазепу під арешт і визначив заставу в розмірі 349 млн гривень.
Власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали під час спроби виїзду за кордон за підозрою в організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС.