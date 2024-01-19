Бізнесмена Ігоря Мазепу відправили під варту і визначили заставу в 349 млн грн
Київ • УНН
Ігоря Мазепу, українського бізнесмена, заарештували і призначили заставу в розмірі 349 мільйонів гривень через його ймовірну причетність до оборудки з відчуження землі критичної інфраструктури - Київської гідроелектростанції.
Столичний суд відправив бізнесмена Ігоря Мазепу під арешт і визначив заставу в розмірі 349 млн гривень, передає кореспондент УНН.
За словами судді, Мазепу відправили під варту до 27 лютого 2024 року з можливістю внесення застави в розмірі 349 мільйонів гривень.
Справа бізнесмена Ігоря Мазепи: двох фігурантів відправили під варту19.01.24, 21:22 • 31080 переглядiв
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Прокуратура просила для бізнесмена Мазепи арешт із заставою у 700 млн гривень.
В Офісі Генпрокурора зазначили, що тримання під вартою з таким розміром застави для основного фігуранта провадження обумовлений наступними обставинами:
- статус організатора;
- затримання на митному пості, що свідчить про намір виїхати за межі України та ймовірно ухилитись від явки до правоохоронних органів;
- майновий стан підозрюваного;
- наявність інших підозрюваних, які на даний час перебувають в розшуку.
У ДБР повідомляли, що власнику інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі та іншим фігурантам справи щодо організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС, сьогодні обиратимуть запобіжний захід.