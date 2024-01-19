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Бізнесмена Ігоря Мазепу відправили під варту і визначили заставу в 349 млн грн

Бізнесмена Ігоря Мазепу відправили під варту і визначили заставу в 349 млн грн

Київ • УНН

 • 31721 перегляди

Ігоря Мазепу, українського бізнесмена, заарештували і призначили заставу в розмірі 349 мільйонів гривень через його ймовірну причетність до оборудки з відчуження землі критичної інфраструктури - Київської гідроелектростанції.

Столичний суд відправив бізнесмена Ігоря Мазепу під арешт і визначив заставу в розмірі 349 млн гривень, передає кореспондент УНН.

За словами судді, Мазепу відправили під варту до 27 лютого 2024 року з можливістю внесення застави в розмірі 349 мільйонів гривень.

Справа бізнесмена Ігоря Мазепи: двох фігурантів відправили під варту19.01.24, 21:22 • 31080 переглядiв

Доповнення

Прокуратура просила для бізнесмена Мазепи арешт із заставою у 700 млн гривень.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що тримання під вартою з таким розміром застави для основного фігуранта провадження обумовлений наступними обставинами:

  •  статус організатора;
  • затримання на митному пості, що свідчить про намір виїхати за межі України та ймовірно ухилитись від явки до правоохоронних органів;
  • майновий стан підозрюваного;
  • наявність інших підозрюваних, які на даний час перебувають в розшуку.

У ДБР повідомляли, що власнику інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі та іншим фігурантам справи щодо організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС, сьогодні обиратимуть запобіжний захід.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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