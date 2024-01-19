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Бізнесмену Мазепі та іншим затриманим у справі щодо махінацій з землею Київської ГЕС планують сьогодні обрати запобіжні заходи

Київ • УНН

 • 22170 перегляди

Бізнесмену Ігоря Мазепу, власнику Concorde Capital, якого затримали за підозрою в організації оборудки з відчуження земель Київської ГЕС, сьогодні обиратимуть запобіжний захід.

Власнику інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі та іншим фігурантам справи щодо організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС, сьогодні обиратимуть запобіжний захід. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі Радіо Свобода (проєкт "Свобода.Ранок"), передає кореспондент УНН.

Сьогодні для затриманих буде обиратися запобіжний захід

- сказала Сап'ян.

Доповнення

Власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали під час спроби виїзду за кордон за підозрою в організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС.

Також в різних регіонах України затримані ще три учасники злочинної організації, у тому числі брат організатора.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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