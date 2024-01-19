Затримання бізнесмена Мазепи: в ДБР повідомили деталі

Власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали під час спроби виїзду за кордон за підозрою у організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу.

Учора, 18 січня, працівники ДБР спільно з ДСР Нацполіції під час спроби виїзду за кордон затримали бізнесмена – організатора схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що затримання відбувалось на підставі статті 208 КПК України.

"Також в різних регіонах України затримані ще три учасники злочинної організації, у тому числі брат організатора", - інформує ДБР.

ДБР нагадало, що 29 листопада 2023 року працівники ДБР спільно з ДСР Національної поліції України викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури — Київської ГЕС.

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"До злочинної організації входило майже два десятки фігурантів. Серед них відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів. Вони діяли в інтересах декількох забудовників. Використовуючи прогалини у правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв’язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що інші учасники підшукували через соціальні мережі "підставних осіб", які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище.

Як зазначають в ДБР, надалі виконавці від імені "підставних осіб" підписували низку документів для оформлення права власності на земельні ділянки. Потім вони "перепродавали" землю представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували незаконну схему.

"За такою схемою протягом 2020-2021 років організатори та учасники злочинної організації заволоділи землями державної власності, які віднесені до земель водного фонду, та розташовані на гідроспорудах стратегічної Київської ГЕС. Реалізації злочинної схеми сприяли дії окремих посадовців органів Держгеокадастру, які перевищили свої службові повноваження під час прийняття рішень, щодо виділення земельних ділянок", - зазначається в повідомленні.

Дії учасників злочинної організації та інших осіб кваліфіковано за статтями 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), 233 (Незаконна приватизація державного, комунального майна), 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

У листопаді 2023 року було повідомлено 8 підозр за цими статтями.