Задержание бизнесмена Мазепы: в ГБР сообщили детали
Киев • УНН
Бизнесмена Игоря Мазепу задержали при попытке выезда за границу по подозрению в организации сделки по отчуждению земель Киевской ГЭС.
Владельца инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали при попытке выезда за границу по подозрению в организации сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.
Как стало известно УНН из собственных источников речь о владельце инвестиционной компании Concorde Capital Игоре Мазепе.
Вчера, 18 января, работники ГБР совместно с ДВР Нацполиции при попытке выезда за границу задержали бизнесмена - организатора схемы противоправного завладения землями, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры - Киевской ГЭС
Отмечается, что задержание происходило на основании статьи 208 УПК Украины.
"Также в разных регионах Украины задержаны еще три участника преступной организации, в том числе брат организатора", - информирует ГБР.
ГБР напомнило, что 29 ноября 2023 года работники ГБР совместно с ГСР Национальной полиции Украины разоблачили и задержали участников преступной организации, которые противоправно завладели более 7 гектарами земли, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры - Киевской ГЭС.
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"В преступную организацию входило почти два десятка фигурантов. Среди них известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, другие квалифицированные специалисты и представители госорганов. Они действовали в интересах нескольких застройщиков. Используя пробелы в правовом статусе участков, организаторы через коррупционные связи в госорганах оформляли их как земли сельхозназначения, что позволяло выделять эти участки гражданам Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что другие участники подыскивали через социальные сети "подставных лиц", которые за деньги соглашались подписать документы о выделении им земли в частную собственность. Большинство из них были студентами столичных учебных заведений, которые были введены в заблуждение и согласились на предложение из-за трудного материального положения.
Как отмечают в ГБР, в дальнейшем исполнители от имени "подставных лиц" подписывали ряд документов для оформления права собственности на земельные участки. Затем они "перепродавали" землю представителям известных на Киевщине застройщиков элитной недвижимости, которые и заказали и профинансировали незаконную схему.
"По такой схеме в течение 2020-2021 годов организаторы и участники преступной организации завладели землями государственной собственности, которые отнесены к землям водного фонда, и расположены на гидросооружениях стратегической Киевской ГЭС. Реализации преступной схемы способствовали действия отдельных должностных лиц органов Госгеокадастра, которые превысили свои служебные полномочия при принятии решений о выделении земельных участков", - отмечается в сообщении.
Действия участников преступной организации и других лиц квалифицированы по статьям 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), 233 (Незаконная приватизация государственного, коммунального имущества), 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
В ноябре 2023 года было сообщено 8 подозрений по этим статьям.
Задержание бизнесмена Мазепы: в ГБР сообщили детали
Бизнесмена Игоря Мазепу задержали при попытке выезда за границу по подозрению в организации сделки по отчуждению земель Киевской ГЭС.
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