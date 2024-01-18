Бізнесмена Ігоря Мазепу затримали на українсько-польському кордоні: що відомо

Власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали під час проходження українсько-польського кордону. Про це УНН стало відомо з власних джерел.

"Затримання (Мазепи - ред.) підтверджується", - повдіомили співрозмовники УНН.

Як пише Forbes, Мазепа не зміг виїхати за кордон і був затриманий на КПП "Медика – Шегині".

Крім того, за даними ЗМІ, правоохоронці проводять обшуки в офісі. Справа нібито пов’язана із отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області.

Concorde Capital повідомила Forbes, що обшуки в компанії проводяться без ухвали суду, а силовики забирають всі документи, які не стосуються справи, а пов’язані з усіма напрямками бізнес-активності Мазепи.

Також проводяться обшуки в помешканнях співробітників компанії, під час них вилучаються особисті речі, гроші, йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наразі інформацію про затримання Мазепи та обшуки в офісі компанії не коментували.