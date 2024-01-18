Бизнесмена Игоря Мазепу задержали на украинско-польской границе: что известно
Киев • УНН
Игоря Мазепу, владельца Concorde Capital, задержали на украинско-польской границе. Как сообщается, этот арест может быть связан с делом, касающимся прав на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса.
Владельца инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали во время прохождения украинско-польской границы. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
"Задержание (Мазепы - ред.) подтверждается", - сообщили собеседники УНН.
Как пишет Forbes, Мазепа не смог выехать за границу и был задержан на КПП "Медика - Шегини".
Кроме того, по данным СМИ, правоохранители проводят обыски в офисе. Дело якобы связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.
Concorde Capital сообщила Forbes, что обыски в компании проводятся без решения суда, а силовики забирают все документы, которые не касаются дела, а связаны со всеми направлениями бизнес-активности Мазепы.
Также проводятся обыски в помещениях сотрудников компании, во время них изымаются личные вещи, деньги, говорится в сообщении.
Правоохранители пока информацию о задержании Мазепы и обысках в офисе компании не комментировали.
Бизнесмена Игоря Мазепу задержали на украинско-польской границе: что известно
Игоря Мазепу, владельца Concorde Capital, задержали на украинско-польской границе. Как сообщается, этот арест может быть связан с делом, касающимся прав на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса.
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