Бизнесмена Игоря Мазепу задержали на украинско-польской границе: что известно

Владельца инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали во время прохождения украинско-польской границы. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

"Задержание (Мазепы - ред.) подтверждается", - сообщили собеседники УНН.

Как пишет Forbes, Мазепа не смог выехать за границу и был задержан на КПП "Медика - Шегини".

Кроме того, по данным СМИ, правоохранители проводят обыски в офисе. Дело якобы связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

Concorde Capital сообщила Forbes, что обыски в компании проводятся без решения суда, а силовики забирают все документы, которые не касаются дела, а связаны со всеми направлениями бизнес-активности Мазепы.

Также проводятся обыски в помещениях сотрудников компании, во время них изымаются личные вещи, деньги, говорится в сообщении.

Правоохранители пока информацию о задержании Мазепы и обысках в офисе компании не комментировали.