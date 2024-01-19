Бизнесмену Мазепе и другим задержанным по делу о махинациях с землей Киевской ГЭС планируют сегодня избрать меры пресечения

Владельцу инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе и другим фигурантам дела по организации сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС, сегодня будут избирать меру пресечения. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире Радио Свобода (проект "Свобода.Ранок"), передает корреспондент УНН.

Сегодня для задержанных будет избираться мера пресечения - сказала Сапьян.

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Владельца инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали при попытке выезда за границу по подозрению в организации сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС.

Также в разных регионах Украины задержаны еще три участника преступной организации, в том числе брат организатора.