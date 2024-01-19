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Бизнесмену Мазепе и другим задержанным по делу о махинациях с землей Киевской ГЭС планируют сегодня избрать меры пресечения

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 09:27  •  14013 просмотра

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Бизнесмену Игорю Мазепе, владельцу Concorde Capital, которого задержали по подозрению в организации сделки по отчуждению земель Киевской ГЭС, сегодня будут избирать меру пресечения.

Владельцу инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе и другим фигурантам дела по организации сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС, сегодня будут избирать меру пресечения. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире Радио Свобода (проект "Свобода.Ранок"), передает корреспондент УНН.

Сегодня для задержанных будет избираться мера пресечения

- сказала Сапьян.

Дополнение

Владельца инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали при попытке выезда за границу по подозрению в организации сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС.

Также в разных регионах Украины задержаны еще три участника преступной организации, в том числе брат организатора.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Бізнесмену Мазепі та іншим затриманим у справі щодо махінацій з землею Київської ГЕС планують сьогодні обрати запобіжні заходи
Businessman Mazepa and other detainees in the case of fraud with the land of Kyiv HPP are to be imposed preventive measures today
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