Справа бізнесмена Ігоря Мазепи: двох фігурантів відправили під варту

Столичний суд обрав запобіжний захід двом фігурантам справиукраїнського бізнесмена Ігоря Мазепи, передає УНН.

Печерський районний суд Києва вирішив відправити підозрюваних під арешт з можливістю застави.

Як стало відомо УНН, йдеться про підозрюваних - Танасійчук та Пришепчук.

Доповнення

Прокуратура просить для бізнесмена Мазепи арешт із заставою у 700 млн гривень.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що тримання під вартою з таким розміром застави для основного фігуранта провадження обумовлений наступними обставинами:

статус організатора;

затримання на митному пості, що свідчить про намір виїхати за межі України та ймовірно ухилитись від явки до правоохоронних органів;

майновий стан підозрюваного;

наявність інших підозрюваних, які на даний час перебувають в розшуку.

У ДБР повідомляли, що власнику інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі та іншим фігурантам справи щодо організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС, сьогодні обиратимуть запобіжний захід.