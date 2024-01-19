Справа бізнесмена Ігоря Мазепи: двох фігурантів відправили під варту
Київ • УНН
Двоє підозрюваних у справі українського бізнесмена Ігоря Мазепи були поміщені під арешт з можливістю внесення застави за рішенням київського суду.
Столичний суд обрав запобіжний захід двом фігурантам справиукраїнського бізнесмена Ігоря Мазепи, передає УНН.
Печерський районний суд Києва вирішив відправити підозрюваних під арешт з можливістю застави.
Як стало відомо УНН, йдеться про підозрюваних - Танасійчук та Пришепчук.
Доповнення
Прокуратура просить для бізнесмена Мазепи арешт із заставою у 700 млн гривень.
В Офісі Генпрокурора зазначили, що тримання під вартою з таким розміром застави для основного фігуранта провадження обумовлений наступними обставинами:
- статус організатора;
- затримання на митному пості, що свідчить про намір виїхати за межі України та ймовірно ухилитись від явки до правоохоронних органів;
- майновий стан підозрюваного;
- наявність інших підозрюваних, які на даний час перебувають в розшуку.
У ДБР повідомляли, що власнику інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі та іншим фігурантам справи щодо організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури – Київської ГЕС, сьогодні обиратимуть запобіжний захід.