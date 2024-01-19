Дело бизнесмена Игоря Мазепы: двух фигурантов отправили под стражу

Столичный суд избрал меру пресечения двум фигурантам дела украинского бизнесмена Игоря Мазепы, передает УНН.

Печерский районный суд Киева решил отправить подозреваемых под арест с возможностью залога.

Как стало известно УНН, речь идет о подозреваемых - Танасийчуке и Пришепчуке.

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Прокуратура просит для бизнесмена Мазепы арест с залогом в 700 млн гривен.

В Офисе Генпрокурора отметили, что содержание под стражей с таким размером залога для основного фигуранта производства обусловлен следующими обстоятельствами:

статус организатора;

задержание на таможенном посту, что свидетельствует о намерении выехать за пределы Украины и вероятно уклониться от явки в правоохранительные органы;

имущественное положение подозреваемого;

наличие других подозреваемых, которые в настоящее время находятся в розыске.

В ГБР сообщали, что владельцу инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе и другим фигурантам дела по организации сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС, сегодня будут избирать меру пресечения.