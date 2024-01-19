Бизнесмена Игоря Мазепу отправили под стражу и определили залог в 349 млн грн
Киев • УНН
Игоря Мазепу, украинского бизнесмена, арестовали и назначили залог в размере 349 миллионов гривен из-за его вероятной причастности к сделке по отчуждению земли критической инфраструктуры - Киевской гидроэлектростанции.
Столичный суд отправил бизнесмена Игоря Мазепу под арест и определил залог в размере 349 млн гривен, передает корреспондент УНН.
По словам судьи, Мазепу отправили под стражу до 27 февраля 2024 года с возможностью внесения залога в размере 349 миллионов гривен.
Дело бизнесмена Игоря Мазепы: двух фигурантов отправили под стражу19 январь 2024, 19:22 • 6287 просмотров
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Прокуратура просила для бизнесмена Мазепы арест с залогом в 700 млн гривен.
В Офисе Генпрокурора отметили, что содержание под стражей с таким размером залога для основного фигуранта производства обусловлен следующими обстоятельствами:
- статус организатора;
- задержание на таможенном посту, что свидетельствует о намерении выехать за пределы Украины и вероятно уклониться от явки в правоохранительные органы;
- имущественное положение подозреваемого;
- наличие других подозреваемых, которые в настоящее время находятся в розыске.
В ГБР сообщали, что владельцу инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе и другим фигурантам дела по организации сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС, сегодня будут избирать меру пресечения.
Бизнесмена Игоря Мазепу отправили под стражу и определили залог в 349 млн грн
Игоря Мазепу, украинского бизнесмена, арестовали и назначили залог в размере 349 миллионов гривен из-за его вероятной причастности к сделке по отчуждению земли критической инфраструктуры - Киевской гидроэлектростанции.
Дело бизнесмена Игоря Мазепы: двух фигурантов отправили под стражу
Двое подозреваемых по делу украинского бизнесмена Игоря Мазепы были помещены под арест с возможностью внесения залога по решению киевского суда.
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