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Сгорел семейный дом бизнесмена Мазепы: в полиции назвали предварительную причину

Сгорел семейный дом бизнесмена Мазепы: в полиции назвали предварительную причину

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 12:15  •  8466 просмотра

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В доме бизнесмена Игоря Мазепы, подозреваемого по делу об отчуждении земли Киевской ГЭС, произошел пожар.

В Черниговской области произошел пожар в семейном доме бизнесмена Игоря Мазепы, который является подозреваемым по делу об организации сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Черниговской области.

Сегодня около 3:20 ночи в полицию поступила информация от спасателей ГСЧС о пожаре в жилом доме в одном из сел Городнянского общества Черниговского района. В результате пожара пострадавших нет

- говорится в сообщении.

Сообщается, что по предварительным выводам ГСЧС, вероятной причиной пожара стал недостаток конструкции, нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности)", - отмечается в сообщении.

Кроме того, полиция сообщает, что продолжается досудебное расследование. Для установления обстоятельств и причин пожара будут назначены необходимые экспертизы.

Ранее СМИ сообщали, что 22 января сгорел загородный дом Игоря Мазепы. Это произошло в селе Картовецкое Черниговской области.

Директор по коммуникациям компании Concorde Capital Анна Константинова подтвердила журналисту УНН что речь идет о семейном доме Мазепы.

"Это дом семьи Мазепы. Он фактически числится на его матери. Он отдыхал там вместе со своими родными и друзьями", - рассказала Константинова.

Дополнение

Столичный суд отправил бизнесмена Игоря Мазепу под арест и определил залог в размере 349 млн гривен.

Владельца инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу задержали при попытке выезда за границу по подозрению в организации сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Згорів родинний будинок бізнесмена Мазепи: в поліції назвали попередню причину
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Сгорел семейный дом бизнесмена Мазепы: в полиции назвали предварительную причину

В доме бизнесмена Игоря Мазепы, подозреваемого по делу об отчуждении земли Киевской ГЭС, произошел пожар.

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