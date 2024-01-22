На Закарпатье разоблачены таможенники которые систематически требовали взятки от перевозчиков

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора задержали пятерых таможенников, которые занимались систематическими "поборами" с перевозчиков на таможенном посту "Тиса" Закарпатской таможни, передает УНН.

В результате комплексных мероприятий "с поличным" задержаны 5 должностных лиц пункта пропуска "Чоп-Захонь", которые фактически сформировали преступную группу и обложили "данью" водителей международных перевозок. - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что с каждого автобуса фигуранты требовали до 1,5 тыс. евро, обещая перевозчикам не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении иностранных товаров, которые завозили в Украину.

За одну смену чиновники "пропускали" через схему до 50 автобусов, а в случае отказа платить взятку, чиновники, согласно информации следствия, угрожали задержкой формальных процедур и арестом груза с последующей его конфискацией.

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Несколько фактов вымогательства денег с перевозчиков было поэтапно задокументировано сотрудниками СБУ. Также были проведены обыски на территории таможенного поста и по адресам проживания, в результате чего обнаружены крупные суммы наличных и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности фигурантов.

На основании собранных доказательств пятерым задержанным таможенникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом совершенное организованной группой), еще двум фигурантам - по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас продолжается расследование для установления обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех виновных лиц. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним,

Директор одного из частных предприятий Одессы требовал взятку в тысячу долларов от военнослужащего ВСУ. За эти деньги обещал посодействовать в оформлении документов об инвалидности его онкобольной матери.

Также УНН сообщал, что Служба безопасности Украины задержала в Одесской, Днепропетровской, Киевской и Черкасской областях еще четырех пророссийских пропагандистов, в том числе блогера, который восхвалял авиаудар россии по Харькову.