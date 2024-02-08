За перший місяць року Держмитслужба виявила 730 порушень митних правил

За січень цього року митники виявили порушень митних правил на понад 2,1 млрд грн. Про це повідомила Держмитслужби, передає УНН.

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Повідомляється, що протягом січня 2024 року виявлено 730 порушень митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму понад 2,1 млрд грн. При цьому зазначається, що вартісний показник збільшився майже у 10 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Предметів правопорушень вилучено на суму майже 9 млн грн. Зокрема, промислових товарів вилучено на 3 млн грн. Продовольчих товарів вилучено на 3 млн грн, а транспортних засобів на 3 млн грн.

Уточнюється, що безпосередньо митницями розглянуто 253 справи про порушення митних правил, застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 3 млн грн, стягнуто штрафів на суму 6 млн грн. А на розгляд до суду митницями передано 396 справ про порушення митних правил на суму 200 млн грн.

За результатами розгляду справ про порушення митних правил судом прийнято 420 рішень про накладення стягнень у вигляді штрафу та конфіскації на загальну суму 93 млн грн, з них конфіскація – 47,5 млн грн, а штрафи – 45,3 млн грн - зазначає Держмитслужба.

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