Викрадену у 2018 році гравюру Пікассо випадково знайшли у порожній квартирі

Гравюру Пабло Пікассо, яку викрали з художньої галереї в Мілуокі у 2018 році, випадково знайшли під час прибирання порожньої квартири. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Орендодавець Тім Дерц виявив роботу на стіні квартири, з якої виселили мешканця. За його словами, гравюра була вкрита товстим шаром пилу. Чоловік показав її другові-антиквару, який упізнав роботу Пікассо та припустив, що це саме викрадена гравюра.

Поліція підтвердила справжність знахідки та зв'язалася з колишнім власником галереї Біллом Деліндом. Він одразу впізнав роботу "Тореро" - одну з 30 відомих гравюр Пікассо з його підписом. На звороті рами досі залишалася наклейка з оцінкою вартості, яка була там у 2018 році.

На момент викрадення гравюру оцінювали у $35-50 тисяч. Наразі її вартість може наближатися до $50 тисяч, хоча остаточну оцінку ще не проводили.

Робота залишається у поліції Мілуокі, поки питання щодо її повернення та страхової компенсації не врегулюють. Розслідування крадіжки триває.

У Франції поліція шукала наркотики, а знайшла крадену картину Пікассо за 15 мільйонів євро