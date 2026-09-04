Чеський мандрівник розповів про подорож до москви на красну площу

Давид Піхал подолав 1473 км до москви на велосипеді "Україна" та залишив біля будівлі фсб наклейки з написом "вбивця". Він також закликав допомагати тим, хто слабший, протистояти несправедливості, вивчати історію та не піддаватися маніпуляціям з боку кремля.