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Чеський мандрівник розповів про подорож до москви на красну площу

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Давид Піхал подолав 1473 км до москви на велосипеді "Україна" та залишив біля будівлі фсб наклейки з написом "вбивця". Він також закликав допомагати тим, хто слабший, протистояти несправедливості, вивчати історію та не піддаватися маніпуляціям з боку кремля.

Чеський мандрівник розповів про подорож до москви на красну площу

Мандрівник Давид Піхал розповів про свою резонансну поїздку до росії на червону площу у інтерв'ю чеському незалежному інтернет-телебаченню DVTV. Він заявив, що залишив навпроти будівлі фсб наклейки із зображенням володимира путіна та написом "вбивця", передає УНН.

Деталі

Мандрівник їхав до москви вісім днів, подолавши 1473 кілометри на радянському велосипеді "Україна". За його словами, головною метою подорожі була солідарність із людьми, які страждають через напад. Він також назвав серед причин фізичну працю, пригоди та адреналін.

Це не просто про адреналін, це про солідарність з людьми, які страждають від нападу

- заявив Давид Піхал.

Давид Піхал розповів, що наклейки із зображенням путіна та написом "вбивця" він залишив навпроти будівлі фсб, щоб продемонструвати свою позицію. Крім того, він додав, що у москві також є люди, які мріють про смерть російського диктатора.

Мандрівник також розповів на своїй сторінці у Facebook, що ділився матеріалами про поїздку із закритою групою приблизно з тисячі людей, які підтримували його.

У своєму зверненні Піхал також закликав допомагати тим, хто слабший, протистояти несправедливості, а також вивчати історію та не піддаватися маніпуляціям. Він також закликав читати матеріали про історію та слухати відповідні програми.

Продовжуйте допомагати слабким протистояти несправедливості. Для решти: освітіться реальною історією, вивчіть з "Спогад країни", слухайте "Історії 20-го століття", це дасть вам мужність і не дозволяйте собі маніпулювати брехнею та ненавистю. Вивчіть реальну історію і вона покаже вам майбутнє. Правда, свобода і любов, ось що відбувається тут. Дякую всім моїм фанатам за те, що поділилися

- написав чоловік.

Нагадаємо

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Алла Кіосак

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