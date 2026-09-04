Путешественник Давид Пихал рассказал о своей нашумевшей поездке в россию на Красную площадь в интервью чешскому независимому интернет-телевидению DVTV. Он заявил, что оставил напротив здания ФСБ наклейки с изображением владимира путина и надписью "убийца", передает УНН.

Путешественник ехал в москву восемь дней, преодолев 1473 километра на советском велосипеде "Украина". По его словам, главной целью поездки была солидарность с людьми, которые страдают из-за нападения. Среди причин он также назвал физический труд, приключения и адреналин.

Это не просто об адреналине, это о солидарности с людьми, которые страдают от нападения

Давид Пихал рассказал, что оставил наклейки с изображением путина и надписью "убийца" напротив здания фсб, чтобы продемонстрировать свою позицию. Кроме того, он добавил, что в москве также есть люди, которые мечтают о смерти российского диктатора.

Путешественник также рассказал на своей странице в Facebook, что делился материалами о поездке с закрытой группой примерно из тысячи человек, которые его поддерживали.

В своем обращении Пихал также призвал помогать тем, кто слабее, противостоять несправедливости, а также изучать историю и не поддаваться манипуляциям. Он также призвал читать материалы по истории и слушать соответствующие программы.

Продолжайте помогать слабым противостоять несправедливости. Остальным: образовывайтесь, изучая настоящую историю, изучите "Воспоминание страны", слушайте "Истории XX века" - это даст вам мужество, и не позволяйте манипулировать собой с помощью лжи и ненависти. Изучите настоящую историю, и она покажет вам будущее. Правда, свобода и любовь - вот что здесь происходит. Спасибо всем моим фанатам за то, что поделились