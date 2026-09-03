Заступник командира РДК завив про викрадення, тиск і дискредитацію з боку СБУ

Заступник командира Російського добровольчого корпусу Степан Каплунов заявив, що його викрали співробітники Служби безпеки України. Відео з його заявою опублікувала пресслужба РДК в соцмережах, передає УНН.

Деталі

Я, Каплунов Степан Григорович, 23 серпня був викрадений співробітниками СБУ з використанням бандитських методів. За нашою інформацією, перші три доби зі мною безпосередньо працював генерал Олександр Поклад (тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ – ред.). За допомогою фізичного та психологічного тиску, з моєю допомогою, вони намагалися дискредитувати заступника командира спецпідрозділу "Тимура" та безпосередньо Кирила Олексійовича Буданова (голову Офісу Президента і ексголову ГУР МО - ред.), щоб приписати їм співпрацю з фсб - йдеться в заяві.

Також Каплунов заявив, що є відео, де нібито працівники СБУ намагались проникнути в його житло і підкинути йому невідомі речі.

Кадри з камери відеоспостереження опублікувала пресслужба РДК. На них видно, як група молодиків в цивільному, прикриваючи обличчя, рухається під’їздом, маючи при собі великі спортивні сумки.

Наша сторона вже звернулась в ДБР, щоб розібратися з даною ситуацією - резюмував Каплунов.

Контекст

Служба безпеки України 2 вересня повідомила, що разом з ГУР Міноборони запобігли теракту фсб рф проти російського опозиціонера. За даними джерел УНН, ідеться про заступника командира з бойової роботи Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, про зникнення якого повідомляли в РДК 1 вересня.

Згодом у СБУ повідомили, що зіткнулися з нападом під час обшуку у межах спецоперації, і було застосовано зброю. І що є поранені. Також є затримані, які належать до одного з підрозділів Сил оборони, повідомили у СБУ.

Після інциденту зі стріляниною у Києві за участю представників СБУ та одного з підрозділів Сил оборони за напад на групу СБУ розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу, вказали в Офісі Генпрокурора.

Президент Володимир Зеленський звільнив Олега Храмова з посади начальника департаменту Служби безпеки України після інциденту між СБУ і ГУР.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міністерства оборони України після інциденту з СБУ в Києві заявило про розгортання "цілеспрямованої кампанії дезінформації" для дискредитації воєнної розвідки та її бойових підрозділів.

Водночас у Службі безпеки України назвали інцидент зі стріляниною неприпустимим явищем.