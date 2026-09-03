Заместитель командира РДК заявил о похищении, давлении и дискредитации со стороны СБУ

Заместитель командира Русского добровольческого корпуса Степан Каплунов заявил, что его похитили сотрудники Службы безопасности Украины. Видео с его заявлением опубликовала пресс-служба РДК в соцсетях, передает УНН.

Детали

Я, Каплунов Степан Григорьевич, 23 августа был похищен сотрудниками СБУ с использованием бандитских методов. По нашей информации, первые трое суток со мной непосредственно работал генерал Александр Поклад (временно исполняющий обязанности главы СБУ - ред.). С помощью физического и психологического давления они пытались, используя меня, дискредитировать заместителя командира спецподразделения "Тимура" и непосредственно Кирилла Алексеевича Буданова (главу Офиса Президента и экс-главу ГУР МО - ред.), чтобы приписать им сотрудничество с ФСБ - говорится в заявлении.

Также Каплунов заявил, что существует видео, на котором якобы сотрудники СБУ пытались проникнуть в его жилье и подбросить ему неизвестные вещи.

Кадры с камеры видеонаблюдения опубликовала пресс-служба РДК. На них видно, как группа молодых людей в гражданской одежде, прикрывая лица, движется по подъезду, имея при себе большие спортивные сумки.

Наша сторона уже обратилась в ГБР, чтобы разобраться с данной ситуацией - резюмировал Каплунов.

Контекст

Служба безопасности Украины 2 сентября сообщила, что совместно с ГУР Минобороны предотвратила теракт ФСБ РФ против российского оппозиционера. По данным источников УНН, речь идет о заместителе командира по боевой работе Русского добровольческого корпуса Степане Каплунове, об исчезновении которого сообщали в РДК 1 сентября.

Впоследствии в СБУ сообщили, что столкнулись с нападением во время обыска в рамках спецоперации, и было применено оружие. И что есть раненые. Также есть задержанные, которые принадлежат к одному из подразделений Сил обороны, сообщили в СБУ.

После инцидента со стрельбой в Киеве с участием представителей СБУ и одного из подразделений Сил обороны по факту нападения на группу СБУ начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа, указали в Офисе Генпрокурора.

Президент Владимир Зеленский освободил Олега Храмова от должности начальника департамента Службы безопасности Украины после инцидента между СБУ и ГУР.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины после инцидента с СБУ в Киеве заявило о развертывании "целенаправленной кампании дезинформации" для дискредитации военной разведки и ее боевых подразделений.

В то же время в Службе безопасности Украины назвали инцидент со стрельбой недопустимым явлением.