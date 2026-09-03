Заместитель командира РДК заявил о похищении, давлении и дискредитации со стороны СБУ
Киев • УНН
Степан Каплунов заявил, что сотрудники СБУ похитили его и оказывали на него физическое и психологическое давление. Он добавил, что его допрашивал лично временно исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад.
Заместитель командира Русского добровольческого корпуса Степан Каплунов заявил, что его похитили сотрудники Службы безопасности Украины. Видео с его заявлением опубликовала пресс-служба РДК в соцсетях, передает УНН.
Детали
Я, Каплунов Степан Григорьевич, 23 августа был похищен сотрудниками СБУ с использованием бандитских методов. По нашей информации, первые трое суток со мной непосредственно работал генерал Александр Поклад (временно исполняющий обязанности главы СБУ - ред.). С помощью физического и психологического давления они пытались, используя меня, дискредитировать заместителя командира спецподразделения "Тимура" и непосредственно Кирилла Алексеевича Буданова (главу Офиса Президента и экс-главу ГУР МО - ред.), чтобы приписать им сотрудничество с ФСБ
Также Каплунов заявил, что существует видео, на котором якобы сотрудники СБУ пытались проникнуть в его жилье и подбросить ему неизвестные вещи.
Кадры с камеры видеонаблюдения опубликовала пресс-служба РДК. На них видно, как группа молодых людей в гражданской одежде, прикрывая лица, движется по подъезду, имея при себе большие спортивные сумки.
Наша сторона уже обратилась в ГБР, чтобы разобраться с данной ситуацией
Контекст
Служба безопасности Украины 2 сентября сообщила, что совместно с ГУР Минобороны предотвратила теракт ФСБ РФ против российского оппозиционера. По данным источников УНН, речь идет о заместителе командира по боевой работе Русского добровольческого корпуса Степане Каплунове, об исчезновении которого сообщали в РДК 1 сентября.
Впоследствии в СБУ сообщили, что столкнулись с нападением во время обыска в рамках спецоперации, и было применено оружие. И что есть раненые. Также есть задержанные, которые принадлежат к одному из подразделений Сил обороны, сообщили в СБУ.
После инцидента со стрельбой в Киеве с участием представителей СБУ и одного из подразделений Сил обороны по факту нападения на группу СБУ начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа, указали в Офисе Генпрокурора.
Президент Владимир Зеленский освободил Олега Храмова от должности начальника департамента Службы безопасности Украины после инцидента между СБУ и ГУР.
Напомним
Главное управление разведки Министерства обороны Украины после инцидента с СБУ в Киеве заявило о развертывании "целенаправленной кампании дезинформации" для дискредитации военной разведки и ее боевых подразделений.
В то же время в Службе безопасности Украины назвали инцидент со стрельбой недопустимым явлением.