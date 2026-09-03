ГУР: розгортається "цілеспрямована кампанія дезінформації" для дискредитації воєнної розвідки

Головне управління розвідки Міноборони 3 вересня заявило про розгортання "цілеспрямованої кампанії дезінформації" для дискредитації воєнної розвідки та її бойових підрозділів, пише УНН.

Що кажуть у ГУР

ГУР МО України інформує — розгортається цілеспрямована кампанія дезінформації з метою дискредитації Воєнної розвідки та бойових підрозділів ГУР МО України - ідеться у заяві.

"Для реалізації кампанії її організатори планують залучати медіа, блогерів та телеграм-канали з сумнівною репутацією, зокрема й за фінансову винагороду. Закликаємо довіряти лише перевіреним офіційним джерелам інформації", - заявили у ГУР МОУ у соцмережах.

У воєнній розвідці закликали, у зверненні до медіа, журналістів та блогерів, "негайно звертатися до правоохоронних органів", "якщо з вами звʼязуються з пропозиціями опублікувати й поширити неперевірені сумнівні дані".

"Українська Воєнна розвідка та підрозділи ГУР МО України продовжують захищати свободу й гідність нашої держави у війні проти окупантів, виконувати всі поставлені бойові та спеціальні завдання з відсічі російської агресії. Слава Україні!" - сказано у заяві ГУР.

Це перша така заява відомства.

Що було раніше

Служба безпеки України 2 вересня повідомила, що разом з ГУР Міноборони запобігли теракту фсб рф проти російського опозиціонера. За даними джерел УНН, ідеться про заступника командира з бойової роботи Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, про зникнення якого повідомляли в РДК 1 вересня.

СБУ повідомила про оперативно-слідчі дії у справі після зірваного теракту.

А згодом у СБУ вказали, що зіткнулися з нападом під час обшуку у межах спецоперації, і було застосовано зброю. І що є поранені. Також є затримані, які належать до одного з підрозділів Сил оборони, повідомили у СБУ.

Після інциденту зі стріляниною у Києві за участю представників СБУ та одного з підрозділів Сил оборони за напад на групу СБУ розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу, зазначили в Офісі Генпрокурора.

На інцидент відреагував Президент України Володимир Зеленський, заявивши, що "стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України". Він назвав ситуацію між окремими підрозділами СБУ та ГУР "ганебною" і наголосив "має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення", Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань зʼясують всі деталі інциденту.

3 вересня СБУ зробила нову заяву, зазначивши, що "було викрито контакти заступника командира російського добровольчого корпусу ГУР МОУ із спецслужбами рф". "Вказана особа мала підготувати замах проти одного з лідерів російського опозиційного руху, який у цей час мав прибути в Україну", заявили у СБУ.