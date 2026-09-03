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ГУР: разворачивается "целенаправленная кампания дезинформации" для дискредитации военной разведки

Киев • УНН

 • 1388 просмотра

ГУР предупредило о развёртывании кампании по дискредитации военной разведки. Заявление появилось после инцидента с СБУ в Киеве.

ГУР: разворачивается "целенаправленная кампания дезинформации" для дискредитации военной разведки

Главное управление разведки Минобороны 3 сентября заявило о развертывании "целенаправленной кампании дезинформации" для дискредитации военной разведки и ее боевых подразделений, пишет УНН.

Что говорят в ГУР

ГУР МО Украины информирует — разворачивается целенаправленная кампания дезинформации с целью дискредитации Военной разведки и боевых подразделений ГУР МО Украины

- говорится в заявлении.

"Для реализации кампании ее организаторы планируют привлекать СМИ, блогеров и телеграм-каналы с сомнительной репутацией, в том числе за финансовое вознаграждение. Призываем доверять только проверенным официальным источникам информации", - заявили в ГУР МОУ в социальных сетях.

В военной разведке призвали в обращении к СМИ, журналистам и блогерам "немедленно обращаться в правоохранительные органы", "если с вами связываются с предложениями опубликовать и распространить непроверенные сомнительные данные".

"Украинская Военная разведка и подразделения ГУР МО Украины продолжают защищать свободу и достоинство нашего государства в войне против оккупантов, выполнять все поставленные боевые и специальные задачи по отражению российской агрессии. Слава Украине!" - говорится в заявлении ГУР.

Это первое подобное заявление ведомства. 

Что было ранее

Служба безопасности Украины 2 сентября сообщила, что вместе с ГУР Минобороны предотвратили теракт фсб рф против российского оппозиционера. По данным источников УНН, речь идет о заместителе командира по боевой работе Русского добровольческого корпуса Степане Каплунове, об исчезновении которого сообщали в РДК 1 сентября.  

СБУ сообщила об оперативно-следственных действиях по делу после предотвращенного теракта.

А позже в СБУ указали, что столкнулись с нападением во время обыска в рамках спецоперации, и было применено оружие. И что есть раненые. Также есть задержанные, которые относятся к одному из подразделений Сил обороны, сообщили в СБУ.

После инцидента со стрельбой в Киеве с участием представителей СБУ и одного из подразделений Сил обороны по факту нападения на группу СБУ начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа, отметили в Офисе Генпрокурора.

На инцидент отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что "стрелять здесь, в Украине, можно только в российских оккупантов для защиты Украины". Он назвал ситуацию между отдельными подразделениями СБУ и ГУР "позорной" и подчеркнул: "должна быть ответственность, в том числе кадровые решения", Генеральный прокурор и Государственное бюро расследований выяснят все детали инцидента.

3 сентября СБУ сделала новое заявление, отметив, что "были разоблачены контакты заместителя командира российского добровольческого корпуса ГУР МОУ со спецслужбами РФ". "Указанное лицо должно было подготовить покушение против одного из лидеров российского оппозиционного движения, которое в это время должно было прибыть в Украину", заявили в СБУ.

Юлия Шрамко

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