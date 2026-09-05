ФСБ заявила о подготовке покушения на митрополита Тихона якобы по заданию украинских спецслужб
Киев • УНН
В РФ выдвинули новые обвинения двум мужчинам по делу о покушении на митрополита Тихона. Фигуранты отрицают вину и заявляют о пытках.
ФСБ РФ выдвинула окончательные обвинения Денису Поповичу и Никите Иванковичу, которых российские власти подозревают в подготовке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Об этом сообщает «Медиазона», пишет УНН.
Детали
Как следует из карточки судебного дела, Поповичу дополнительно вменяют оказание помощи противнику и прохождение обучения с целью совершения теракта. Иванковичу, в свою очередь, предъявили обвинение в государственной измене.
В РПЦ призвали россиян не критиковать власть и «не открывать гнилозубый рот» на начальников25.08.26, 06:49 • 17990 просмотров
Ранее обоих мужчин обвиняли в незаконном обороте взрывных устройств и подготовке теракта.
ФСБ заявляет о «заданиях украинских спецслужб»
По версии российской ФСБ, Попович и Иванкович якобы действовали по заданию украинских спецслужб и планировали заложить взрывчатку для покушения на митрополита Тихона, которого считают одним из самых влиятельных иерархов РПЦ.
Чешский путешественник рассказал о поездке в москву на Красную площадь04.09.26, 12:01 • 4670 просмотров
Попович — уроженец Украины, который жил в Сретенском монастыре и работал секретарём и казначеем Тихона. Иванкович учился вместе с ним в Сретенской духовной семинарии, однако непосредственно с митрополитом связан не был.
Оба фигуранта дела отрицают вину. Они утверждают, что российские силовики получали от них показания под пытками.
Заместитель командира РДК заявил о похищении, давлении и дискредитации со стороны СБУ03.09.26, 14:47 • 4118 просмотров