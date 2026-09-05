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ФСБ заявила о подготовке покушения на митрополита Тихона якобы по заданию украинских спецслужб

Киев • УНН

 • 12132 просмотра

В РФ выдвинули новые обвинения двум мужчинам по делу о покушении на митрополита Тихона. Фигуранты отрицают вину и заявляют о пытках.

ФСБ заявила о подготовке покушения на митрополита Тихона якобы по заданию украинских спецслужб

ФСБ РФ выдвинула окончательные обвинения Денису Поповичу и Никите Иванковичу, которых российские власти подозревают в подготовке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Об этом сообщает «Медиазона», пишет УНН.

Детали

Как следует из карточки судебного дела, Поповичу дополнительно вменяют оказание помощи противнику и прохождение обучения с целью совершения теракта. Иванковичу, в свою очередь, предъявили обвинение в государственной измене.

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Ранее обоих мужчин обвиняли в незаконном обороте взрывных устройств и подготовке теракта.

ФСБ заявляет о «заданиях украинских спецслужб»

По версии российской ФСБ, Попович и Иванкович якобы действовали по заданию украинских спецслужб и планировали заложить взрывчатку для покушения на митрополита Тихона, которого считают одним из самых влиятельных иерархов РПЦ.

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Попович — уроженец Украины, который жил в Сретенском монастыре и работал секретарём и казначеем Тихона. Иванкович учился вместе с ним в Сретенской духовной семинарии, однако непосредственно с митрополитом связан не был.

Оба фигуранта дела отрицают вину. Они утверждают, что российские силовики получали от них показания под пытками.

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Степан Гафтко

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