Візит патріарха кирила до пораненого митрополита сакралізує війну рф проти України - ЦПД

Візит патріарха російської православної церкви кирила до пораненого митрополита Горлівського і Слов'янського - це класичний приклад того, як рпц та її очільник використовують релігійний контекст і воєнні події для просування політичних та ідеологічних наративів кремля. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що, звертаючись до пораненого, кирило заявив, що той постраждав за свою "правильну позицію", а в усьому винні "біси", які нібито хочуть рознести "Святу Русь".

Такими заявами кремлівський патріарх вчергове сакралізує війну, перетворюючи загарбницьку агресію та вбивства на "священне протистояння злим силам" - вказують у ЦПД.

Там підкреслюють, що у подібних візитах і промовах чітко простежується інтеграція рпц у систему державної пропаганди росії.

"Замість закликів до миру чи милосердя, яких можна очікувати від релігійної організації, керівництво рпц повністю узгоджує свою риторику щодо війни з кремлем. Нинішня рпц не має нічого спільного з християнською вірою чи духовністю. Вона перетворилася на ідеологічний підрозділ режиму, який виправдовує загарбницьку війну, возвеличує путіна та благословляє вбивства українців", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

Напередодні фсб рф висунула остаточні звинувачення Денису Поповичу та Микиті Іванковичу, яких російська влада підозрює у підготовці замаху на митрополита Сімферопольського і Кримського Тихона (Шевкунова).

В рпц закликали росіян не критикувати владу та "не відкривати гнилозубого рота" на начальників