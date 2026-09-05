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Истребитель F-4 Phantom разбился во время авиашоу под Афинами

Киев • УНН

 • 1536 просмотра

Двухместный истребитель F-4 Phantom разбился на авиашоу в Танагре. Судьба пилотов и возможные пострадавшие среди зрителей неизвестны.

Истребитель F-4 Phantom разбился во время авиашоу под Афинами

Греческий двухместный истребитель F-4 Phantom разбился в субботу во время авиашоу в аэропорту Тангаре, недалеко от Афин. Об этом Reuters сообщил представитель ВВС Греции, передает УНН.

Детали

Видеозаписи общественного вещателя ERT, который первым сообщил об аварии, показывают столб черного дыма, поднявшийся на несколько сотен метров от зрителей, наблюдавших за авиашоу. Два вертолета боролись с огнем на месте.

Судьба пилотов пока неизвестна, и неясно, пострадал ли кто-либо из толпы, сказал чиновник.

"Поисково-спасательная операция продолжается", — добавил чиновник.

Громкоговорители на авиабазе призвали людей покинуть район, сообщает ERT.

Истребитель F-16 разбился в Турции12.08.26, 15:56 • 4888 просмотров

Антонина Туманова

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