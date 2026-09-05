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Два пилота погибли в результате катастрофы F-4 Phantom на авиашоу в Греции

Киев • УНН

 • 810 просмотра

Греческий истребитель F-4 Phantom разбился во время авиашоу близ Афин. Два пилота погибли, о пострадавших среди гражданских лиц не сообщалось.

Два пилота погибли в результате катастрофы F-4 Phantom на авиашоу в Греции

Греческий двухместный истребитель F-4 Phantom разбился в субботу во время авиашоу на авиабазе Танагра к северу от Афин, в результате чего погибли пилоты. Об этом сообщили Reuters два чиновника, передает УНН.

"К сожалению, два пилота погибли", — сказал один из чиновников, добавив, что Phantom разбился примерно в двух километрах от аэропорта и сообщений о пострадавших среди прохожих или жителей прилегающего района не поступало.

На видеозаписи общественного вещателя ERT видно, как F-4 выполняет поворот направо в нескольких метрах над землей за несколько секунд до того, как разбился и превратился в огненный шар. Одиннадцать пожарных самолетов и вертолетов работали над тем, чтобы сдержать огонь, распространившийся на соседний лес.

F-4 принимал участие в Афинской неделе полетов — ежегодном мероприятии, которое привлекает военные и гражданские авиационные команды из десятков стран.

Истребитель F-4 Phantom разбился во время авиашоу под Афинами05.09.26, 16:27 • 3408 просмотров

Антонина Туманова

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Reuters