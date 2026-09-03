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"Шахеды" с FPV-дронами — советник Зеленского раскрыл детали технологии

Киев • УНН

 • 226 просмотра

россия крепит по два FPV-дрона к "Шахедам" и "Герберам", управляя ими через LTE. Технология часто теряет связь и имеет низкую эффективность.

"Шахеды" с FPV-дронами — советник Зеленского раскрыл детали технологии

Российские военные уже более года экспериментируют с тактикой, при которой к ударным БПЛА типа "шахед" или "Гербера" крепят по два FPV-дрона, которыми управляют через LTE-модем. Об этом заявил советник Президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, отметив, что эффективность такого решения остается низкой, передает УНН

Мы фиксируем такую технологию у врага уже более года. На "Шахед" или "Герберу" крепятся два FPV. FPV управляются через модем LTE. Эффективность такого решения очень низкая, и враг применяет его редко — буквально раз в неделю или две недели 

- написал Бескрестнов. 

По его словам, FPV часто теряет связь, управление и падает, отметив, что FPV крепятся на обычный "Шахед", поскольку с реактивного "их просто сдует".

Напомним 

Реактивные дроны рф могут стать одним из главных вызовов для украинской ПВО, поскольку противник масштабировал их производство. Кроме того, скорость этих БПЛА примерно втрое превышает скорость обычных "шахедов", поэтому их сложнее перехватывать мобильным огневым группам, а Украине приходится привлекать более дорогие средства противовоздушной обороны. 

Павел Башинский

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