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“Шахеди” з FPV-дронами - радник Зеленського розкрив деталі технології

Київ • УНН

 • 426 перегляди

росія кріпить по два FPV-дрони до "Шахедів" і "Гербер", керуючи ними через LTE. Технологія часто втрачає зв’язок і має низьку ефективність.

“Шахеди” з FPV-дронами - радник Зеленського розкрив деталі технології

Російські військові вже понад рік експериментують із тактикою, за якої до ударних БпЛА типу "шахед" або "Гербера" кріплять по два FPV-дрони, якими керують через LTE-модем. Про це заявив радник Президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов, зазначивши, що ефективність такого рішення залишається низькою, передає УНН

Ми фіксуємо таку технологію у ворога вже понад рік. На "Шахед" або "Герберу" кріпляться два FPV. FPV керуються через модем LTE. Ефективність такого рішення дуже низька, і ворог застосовує його рідко - буквально раз на тиждень або два тижні 

- написав Бескрестнов. 

За його словами, FPV часто втрачає зв’язок, керування та падає, зазначивши, що FPV кріпляться на звичайний "Шахед", адже з реактивного "їх просто здує".

Нагадаємо 

Реактивні дрони рф можуть стати одним із головних викликів для української ППО, адже противник масштабував їх виробництво. Крім того, швидкість цих БПЛА приблизно втричі перевищує швидкість звичайних "шахедів", тому їх складніше перехоплювати мобільними вогневими групами, а Україні доводиться залучати дорожчі засоби протиповітряної оборони. 

Павло Башинський

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