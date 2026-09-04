рф будує у Криму морський дроно-порт, під загрозою можуть опинитися Одеса та Миколаїв
Київ • УНН
Біля озера Донузлав в окупованому Криму виявили 21 укриття для морських дронів. Об’єкт може посилити атаки на Одесу й Миколаїв.
У тимчасово окупованому Криму росія, ймовірно, будує перший морський дроно-порт для безекіпажних катерів, які можуть використовуватися для атак на українське узбережжя. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на супутникові знімки та дані OSINT-аналітиків, пише УНН.
Деталі
Ймовірний об'єкт розташований на узбережжі озера Донузлав поблизу Новоозерного. На супутникових знімках видно заглиблені в берег елінги-укриття, захищені піщаними насипами та маскувальними сітками. До них підведені дороги, а всередині можуть зберігати, готувати та спускати на воду безекіпажні катери.
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OSINT-аналітик H I Sutton нарахував на узбережжі Донузлава 21 таке укриття. За його даними, їх почали будувати ще у лютому 2026 року, тому комплекс теоретично вже може використовуватися.
Нові ризики для українського узбережжя
У Defense Express припускають, що поява такого об'єкта може збільшити кількість російських атак морськими дронами на судна в Чорному морі, українські порти та прибережні міста, зокрема Одесу й Миколаїв. Видання зазначає, що російські БЕКи технологічно поступаються українським, однак усе одно здатні завдавати серйозної шкоди.
Водночас Сили оборони вже мають засоби для протидії таким загрозам. Зокрема, СБУ раніше демонструвала нове покоління Sea Baby, один із яких оснастили стабілізованим бойовим модулем "Таврія 14,5" з кулеметом КПВТ калібру 14,5 мм та 2 FPV-дронами.
У Defense Express припускають, що такі БЕКи можуть використовуватися саме для полювання на російські морські дрони.
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