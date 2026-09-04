російський аналог Starlink втрачає супутники, але розробники заявили про "випередження графіка"

Зеленський натякнув на “відплату” російському генералу, який віддавав накази обстріляти “Охматдит”

Зеленський натякнув на “відплату” російському генералу, який віддавав накази обстріляти “Охматдит”

Зеленський натякнув на “відплату” російському генералу, який віддавав накази обстріляти “Охматдит”

Зеленський натякнув на “відплату” російському генералу, який віддавав накази обстріляти “Охматдит”

В Одесі співробітник ТЦК збив дворічного хлопчика та втік

В Одесі співробітник ТЦК збив дворічного хлопчика та втік

В Одесі співробітник ТЦК збив дворічного хлопчика та втік

В Одесі співробітник ТЦК збив дворічного хлопчика та втік