російський аналог Starlink втрачає супутники, але розробники заявили про "випередження графіка"
Київ • УНН
Із 32 супутників «Рассвета» лише 12 досягли стабільної робочої висоти. Розробники водночас заявили про достроковий старт тестів сервісу.
російська компанія "Бюро 1440", яка створює низькоорбітальне супутникове угруповання "Рассвет" як аналог Starlink, заявила про випередження графіка на тлі повідомлень про проблеми із запущеними апаратами. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
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Глава "ИКС Холдинга" олексій шелобков заявив, що всі технологічні ризики проєкту залишаються "керованими та передбачуваними". За його словами, вже у серпні компанія перейшла до внутрішніх тестів і випробувань із користувачами, хоча спочатку цей етап планували на вересень.
Заява пролунала після повідомлень про проблеми із супутниками "Рассвет". За даними Інституту вивчення війни, жоден із 16 апаратів, запущених 19 липня, не зміг вийти на заплановану висоту 870 км. Багато супутників залишилися на висоті 300-400 км, орбіта деяких продовжує знижуватися, а щонайменше 2 наближаються до входження в атмосферу Землі.
На робочу висоту вийшли лише 37,5% супутників
Проблеми виникли і з першою партією, яку запустили у березні. До кінця серпня лише 12 із 16 супутників досягли висоти 550 км та утримувалися на ній. За оцінкою ISW, загалом на стабільну робочу висоту вийшли лише 37,5% запущених апаратів "Рассвета".
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Водночас шелобков заявив, що ключові користувачі вже отримали можливість протестувати сервіс. Перший термінал "Рассвета", за його словами, встановили на рухомий склад РЖД, а його випробування мають розпочатися найближчим часом.
"Рассвет" росія розробляє як власну альтернативу Starlink. В ISW вважають, що проблеми з другою партією супутників можуть свідчити про неготовність росії розгортати угруповання запланованими темпами та призвести до додаткових затримок.
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